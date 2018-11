Ausbildung zum Altenpfleger

Hofgarten.Ausbildungsplätze gibt es noch an der Johanniter-Altenpflegeschule für die am 15. September 2019 beginnenden Ausbildungsgänge in der Altenpflege und Altenpflegehilfe für Schulabgänger ebenso wie Wiedereinsteigerinnen. Die tariflich vergütete Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpflegeroder Altenpflegerin dauert drei Jahre. In Kooperation mit der evangelischen Hochschule Ludwigsburg können Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife ausbildungsintegriert den Bachelor-Studiengang „Pflege (B.A.)“ absolvieren.

Am 15. September beginnt auch die einjährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflege-Helferin.

Die theoretische Ausbildung erfolgt jeweils in Vier-Wochenblöcken an der Schule in Wertheim, der praktische Teil der Ausbildung kann in einer baden-württembergischen oder bayerischen Altenpflegeeinrichtung oder in einem ambulanten Pflegedienst vor Ort, also in der eigenen Umgebung, absolviert werden.

Informationen gibt es bei der staatlich anerkannten Schule für Altenarbeit, Altenpflege und Altenpflegehilfe der Johanniter in Wertheim, Frankensteiner Straße 4a, Wertheim, Telefon 09342/911020.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018