Ausdruck innerer Leidenschaft

Wertheim.Der Förderkreis „Schlösschen im Hofgarten“ veranstaltet am Sonntag, 31. März, im Rahmen der Ausstellung „Verfemt und vergessen - Maler des expressiven Realismus“ eine Matinee. Dr. Sigrun Paas aus Heidelberg wird zum Thema „Künstler der inneren Emigration im Fall Emil Nolde (1867 bis 1956)“ referieren.

Emil Nolde, einer der bekanntesten deutschen Expressionisten, war Mitglied der Berliner Secession und der Künstlergruppe „Brücke“ in Dresden. Nolde, der eigentlich dänischer Staatsbürger war und in der Ortschaft Nolde geboren wurde, nannte sich später nach seinem Geburtsort. Noldes Bilder wurden von den Nationalsozialisten als sogenannte „entartete Kunst“ verfemt. Mehr als tausend seiner Werke wurden beschlagnahmt. 1941 wurde er aus der Reichskunstkammer ausgeschlossen und erhielt Malverbot. Zurückgezogen lebte er mit seiner Frau Ada in seinem Haus in Seebüll in Nordfriesland, wo in dieser Zeit seine sogenannten „ungemalten Bilder“ entstanden.

Das Haus ist heute mit seinem von Nolde angelegten Garten ein vielbesuchtes Museum. Das Leben und Schicksal – gerade seine innere Emigration – wurde von Siegfrieds Lenz in dem Roman „Deutschstunde“ dargestellt. Der Maler Emil Nolde war Vorbild für die Figur des Malers Max Ludwig Nansen im Roman. Emil Nolde hat einmal über seine Bilder gesagt, dass „sie unmittelbar Ausdruck innerer leidenschaftlicher Vorgänge und Gefühle“ seien. Der Vortrag beginnt um 11.15 Uhr im Saal des Hofgartenschlösschens. sih

