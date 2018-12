Ausdrucksstark und sehr beweglich

Ein buntes Treiben aus Bewegung sowie turnerischem und gymnastischen Können zeigten die Kinder- und Jugendgruppen des TV Wertheim beim Nikolaus-Schauturnen.

Bestenheid. Manchmal ist es doch gut, dass es soziale Netzwerke gibt. So, und dank dem Vorsitzenden Axel Wältz, der den Kontakt hielt, war der Nikolaus immer im Bilde, was die jungen Aktiven des TV Wertheim am späten Freitagnachmittag in der Sporthalle 1 in Bestenheid so alles leisteten. Und das war beim traditionellen Nikolausturnen wieder eine ganze Menge.

Zunächst einmal aber begrüßte Wältz die vielen Besucher und erklärte, dass derjenige, dem diese Veranstaltung eigentlich gewidmet ist, aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich dabei sein kann und seinen „Lehrling“ als Vertreter schicken müsste.

Aufmerksam verfolgte dieser, genauso wie die Zuschauer auf den Tribünen, welche Übungen die drei- und vierjährigen Vorschulkinder unter der Leitung von Gabi Schwab, Lisa Ganszki und Beliza Dries zu dem Lied „1, 2, 3 im Sauseschritt“ einstudiert hatten. „Immer in Bewegung“ hieß es bei den Gerätturnerinnen aus den ersten und zweiten Klassen. Das waren die Mädchen in ihrer mit Renate Krauß und Jutta Neuhaus erarbeiteten Vorführung auch stets, ob sie nun über Bänke balancierten oder von Kästen sprangen.

Jetzt waren wieder Vorschüler im Alter von fünf und sechs Jahren an der Reihe. Für sie hatten Gabi Schwab und Nina Gröger eine schöne Bewegungslandschaft aufgebaut, die die Kinder zu „Fröhliche Weihnachten“ mit sichtlichem Spaß absolvierten. Ganz in Schwarz gekleidet bewältigten die Gerätturn-Mädchen aus den dritten bis sechsten Klassen ihre Darbietung zu einem bunten Musikmix. Da wurde, dank Trampolin hoch und weit, gestreckt und gehockt gehüpft. Aber auch tänzerische und gymnastische Elemente waren zu sehen. Betreuerinnen der sportlichen jungen Damen sind Renate Krauß, Sonja Schlachter und Jutta Neuhaus.

Spaß hatten die „Wettkampf-Mädchen“ ebenfalls, aber wie der Gruppenname andeutet, war hier auch jede Menge Ernsthaftigkeit im Spiel. Sachlich nüchtern war die Übung im Programmablauf „Bodenturnen mit Kasten“ überschrieben. Die jungen Sportlerinnen müssen den Vergleich mit denen anderer Vereine sicher nicht scheuen, wie sie zur Musik aus dem Film „Vaiana – Ich bin bereit“ eindrucksvoll zeigten. Katharina Böttcher, Christina Endress und Ginny Simon als zuständige Betreuerinnen dürften zufrieden gewesen sein.

Zu den Höhepunkten jedes Nikolausturnens gehört der Auftritt einer Turn- und Tanzgruppe. Angeführt von Jennifer Heinzelmann und Lea Gruber hatte man diesmal zu „Survivor“ einen Tanz einstudiert und erntete mit der eindrucksvollen und ausdrucksstarken Darbietung viel Beifall. Den Schlusspunkt setzten dann die von Jacqueline Schwab und Tobias Mahal betreuten Turnerjungs aus den ersten und zweiten Klassen mit ihrem „Flash Mob“, dem sich alle Akteure anschlossen.

Dann konnte auch der Nikolaus-Auszubildende zeigen, dass er es rein von der Statur her zwar mit seinem „Lehrherrn“ nicht aufnehmen kann, aber das Geschenke verteilen doch schon gelernt hat. ek

