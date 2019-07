Ausflug des Heimatvereins

Külsheim.Der Heimat- und Kulturverein# veranstaltet am Samstag, 20. Juli, eine Kulturfahrt nach Fulda und zur Gedenkstätte „Point Alpha“. Bei einer Führung lernen die Teilnehmer die historische Bischofsstadt kennen. Die 30-jährige Wiederkehr der Öffnung der innerdeutschen Grenze ist Anlass, die Gedenkstätte „Point Alpha“ zu besuchen. Diese dokumentiert anschaulich die ehemalige innerdeutsche Grenze. Abschluss der Fahrt wird in einer Häckerwirtschaft im Fränkischen Weinland sein. Abfahrt ist am Schlossplatz in Külsheim um 8 Uhr. Die Rückkehr erfolgt gegen 22 Uhr. Kosten fallen an.

Anmeldung: per E-Mail an: cullesheim@web.de oder bei Egon Kirschner unter Telefon 09345/1209.

