Ausprobieren und Forschen stehen im Fokus des Angebots

Wertheim.Das ehrenamtliche Bildungsangebot Forscherkids Wertheim bietet im zweiten Schulhalbjahr ein umfangreiches Programm. Dank großem ehrenamtlichem Engagement und Unterstützung zahlreicher Partner bietet die Sparte des Stadtjugendring Wertheim jungen Forschern ab der ersten Klasse Kurse, Exkursionen und Vorträge. Bei allen Angeboten steht das Ausprobieren und Forschen im Vordergrund. Teilnehmen können Schulkinder unabhängig vom Wohnort.

Die Forscherferien Ostern stehen unter dem Motto „Erfindungen“. Sie beginnen am 15. April mit einem Blick hinter die Kulissen des Flughafens Stuttgart. Am 16. April gibt es bei der Firma Brand Einblicke in Entwicklung und Herstellung von Laborgeräten. Rund ums Vakuum dreht es sich bei Vacuubrand am 17. April. Die zweite Woche startet am 23. April mit einem Kurs zu Showexperimenten. Dabei lernen die Kinder, wie man mit Experimenten unterhalten und begeistern kann. Bei einem Fotokurs im Kloster Bronnbach am 25. April k lernen die Kinder, wie man besondere Details der Klosteranlage auf Fotos bannt. Die Ergebnisse werden öffentlich ausgestellt. Zum Abschluss der Ferien tauchen die Forscher am 26. April im Römermuseum Osterburken in das Leben der alten Römer ein.

Die Forscherferien Pfingsten stehen unter dem Leitthema „Natur“. Zu Beginn erfüllen die Forscherkids einen Wunsch aus ihrer letztjährigen Evaluation. Bei einem dreitägigen Umweltforschercamp mit zwei Übernachtungen gibt es vieles über das Thema Natur zu lernen. Die Jungforscher werden vom 11. bis 13. Juni beobachten, experimentieren und schwimmende- wie fliegende Bauten schaffen. Weiter warten abenteuerliche Rallyes und Spiele auf sie. In der zweiten Woche gehen die jungen Forscher bei einem zweitägigen Kurs der Frage nach: „Wo kommt das Salz her?“. Am 17. Juni stellen sie im Labor aus Salzgestein selbst Streusalz her, am 21. Juni steht dann eine Exkursion in die Tiefen des Salzbergwerk Bad Friedrichshall auf dem Programm. Für die Jüngeren wird es am 18. Juni eine Schatzsuche im Grünenwörter Wald geben.

Zu Beginn der „Ferien für Entdecker“ des Trägers Stadtjugendring Wertheim in den Sommerferien 2018 bieten die Forscherkids einen Kurs, in dem Kinder einen eigenen Spielfilm drehen können. Der Dreh findet von 29. bis 31. Juli statt. Bei der Vorbesprechung zum Kurs am 1. Juni entwickeln die Kinder die Geschichte, die das Drehbuch wird.

Kinderuni

Im Sommersemester der Kinderuni gibt es zwei kostenlose Vorlesungen. Am 30. März referiert Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag über die Arbeit der Kriminalpolizei. Die Fragen, wie der Motor des menschlichen Lebens funktioniert und warum wir Herzklopfen bekommen, beantwortet Dr. Christian Löser, Facharzt für innere Medizin, am 18. Mai. Die Details zu den Forscherferien mit Inhalten und genauen Altersgrenzen können ab sofort im Anmeldesystem der Forscherkids unter

www.forscherkids-wertheim.de/forscherferien abgerufen werden. Anmeldestart ist Sonntag, 17. Februar, um 12 Uhr. Für die Kinderunis ist keine Anmeldung erforderlich. sjr

