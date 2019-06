Wertheim.Bei rund 60 Veranstaltungen können Kinder in den über sechs Wochen Sommerferien wieder vieles entdecken und ausprobieren. Der Stadtjugendring Wertheim (SJR) bietet zusammen mit vielen Partnern wieder die Ferien für Entdecker an, die sich an Kinder ab sechs Jahren richten. Die Organisation erfolgte komplett ehrenamtlich.

Auch die meisten der Angebote der Partner werden rein ehrenamtlich durchgeführt. So kommen viele hundert Stunden unentgeltlicher Einsatz zusammen. Die Organisation liegt beim SJR Vorsitzenden Birger-Daniel Grein. „Uns ist es gemeinsam gelungen, ein abwechslungsreiches Programm zu schaffen, in dem Kinder etwas lernen, vieles ausprobieren und neue Hobbys finden können“, stellte er stolz fest.

Der Vereinsdachverband selbst bietet einen Entdeckertag im Tierpark Sommerhausen, ein Besuch des Theaters von Jim Knopf auf der Scherenburg Gemünden und einen Kindererlebnistag im Playmobilfunpark Zirndorf an. Zusammen mit Partnern ermöglicht er den Kindern zudem Malkurse, Kurse zur Glasgestaltung und einen Kurs zur Herstellung einer Speerschleuder.

Vielfältiges Programm

Die SJR Sparte „Forscherkids Wertheim“ beteiligt sich unter anderem mit einem Kurs zur Goldsuche im Bach, einem arabischen Kochkurs, einer Technikführung im Bestenheider Freibad und geschichtlichen Kursen. Viele weitere Angebote kommen von weiteren Vereinen, Museen und Einrichtungen.

So gibt es Kreativkurse zu Musik, Basteln, Experimente, Theater und Hörspiel. Mit dabei ist auch wieder das Ferienkino. Die Kinder können aktiv die Arbeit von Hilfs- und Rettungsorganisationen kennenlernen. Sie lernen vieles über Natur und Tiere und können diesen ganz nah sein.

Kinder, die gerne sportlich aktiv sind, können vielfältige Sportarten ausprobieren. Das Angebot reicht von Klassikern wie Fußball, Schwimmen und Tennis über besondere Sportarten wie Minigolf, Fechten und Paddeln bis zu kreativen Freizeitspielen und Moto-Cross. Zudem gibt es in Kurse besondere Einblicke in Einrichtungen.

Neben den anmeldepflichtigen Aktionen gibt es wieder Angebote, bei den die Kinder einfach vorbei kommen können. Die Einschreibung zu den anmeldepflichtigen Aktionen erfolgt wie gewohnt über das Online-Anmeldesystem des SJR,.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten gibt es ab sofort unter www.stadtjugendring-wertheim.de/entdecker im Anmeldesystem. Anmeldungen sind ab Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr möglich. sjr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.06.2019