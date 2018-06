Außengruppe wäre eine Übergangslösung

Anzeige

Vehement hat sich der Ortschaftsrat in der Vergangenheit gegen die Stützpunktlösung für alle Kinder unter drei Jahren aus Wertheim-Ost – außer Dertingen – in Bettingen ausgesprochen. Nach ein bis zwei Jahren dort müsste sich der Nachwuchs wieder in Kembach eingewöhnen. „Das ist alles andere als familien- und kindgerecht“, so der Ortsvorsteher. Es reiche nicht, wenn eine solche Maßnahme nur planerisch Sinn mache.

Nach der Ablehnung der Stützpunktlösung durch die Ortschaftsräte Dietenhan und Kembach im vergangenen Jahr habe man die Aufrechterhaltung des altersgemischten Angebots in Kembach für zunächst zwei Jahre erreichen können. Um das Platzproblem im Kembacher Kindergarten zu lösen, gab es mehrere Treffen der Verantwortlichen. Bis zur nächsten Besprechung im Juli sollen Alternativen für eine Übergangslösung geprüft werden.

In Dietenhan wurde die Möglichkeit für eine Außengruppe zur verlässlichen Kinderbetreuung eruiert. In nichtöffentlicher Sitzung am 16. Mai hat der Ortschaftsrat einstimmig einen Vorschlag beschlossen. „Der Kindergarten Kembach ist in kirchlicher Trägerschaft. So haben wir nur eine Empfehlung abzugeben, was dessen Zukunft betrifft“, betonte Blum.

Die erste Idee, die Einrichtung einer Kindergartengruppe im Bürgerhaus Dietenhan, hielt das Gremium für nicht zumutbar, wenngleich baulich sicher möglich. Das Bürgerhaus sei aber der einzige Versammlungsort des Dorfes. Als geeigneten Ort für eine Außengruppe genannt wurde das seit zehn Jahren leerstehende Produktions-, Büro-, und Lager-Areal im Winzerweg. Das Raumangebot sei großzügig, das Gebäude liege in einem verkehrsberuhigten Bereich Mitten im Ort und der Spielplatz sei fußläufig erreichbar, wurden Vorteile genannt. Bei einer Ausstattung mit zusätzlichen Sanitäranlagen für Kleinkinder seien die Räume für eine Kita-Nutzung sehr zu empfehlen, so die Räte.

Gutachten

Mittlerweile erfolgt die baurechtliche Prüfung dieser Gebäude. Die ersten Gutachten seien sehr positiv, freute sich Blum. Sogar ein Turnraum sei möglich und auch Flächen im Grünen schließen sich an. Die Gebäudebesitzer stünden der Nutzung offen gegenüber. „Aufgrund der steigenden Kinderzahlen und des Ausbaus der Ortschaft halten wir diese Alternative für sinnvoll.“

Neben dieser Variante wurde vom Elternbeirat unter anderem die Einrichtung einer Waldgruppe als Übergangslösung vorgeschlagen. Alles soll nun im Juli mit dem Träger besprochen werden. Blum betonte jedoch: „Für den Ortschaftsrat handelt es sich bei einer Außengruppe Dietenhan um eine Übergangslösung.“ Mittelfristig soll entweder in Kembach neben der Kembachtalhalle oder alternativ in Dietenhan im Neubaugebiet oberhalb des Spielplatzes ein neuer Kindergarten entstehen.

Der Ortsvorsteher gab die im Mai nichtöffentlich einstimmig festgelegten Haushaltsmittelanforderungen bekannt. Mai einstimmig beschlossen hatte. Auf Platz eins der Liste steht die Abdeckung des Sandkastens am Spielplatz. Die derzeit privat improvisiert angebrachte Abdeckplane sei meist vom Wind verweht und biete keinen ausreichenden Schutz, hieß es. Problem ist, dass es immer wieder Beschwerden über Katzenkot im Spielsand gibt. „Eine Elterninitiative würde sich um das jeweilige Abdecken mit Planen oder Einkurbeln des Sonnensegels kümmern“, lobte Blum. Wie er nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung sagte, wird die Abdeckung wahrscheinlich schon im Herbst angebracht. Verhandelt werden soll zudem über einen Schutz vor Erdrutschen, die bei Unwetter auf den Spielplatz landen.

Auf Platz zwei stehen Mittel zur Anmietung einer Garage zur Unterstellung des Kindergarten-„Büsles“ und Gartengeräte der Ortschaft. Innerorts ist eine passende Garage frei geworden.

Weiter auf der Liste geht es mit dem Lückenschluss des Radwegs zwischen Dietenhan und Urphar. Der städtische Anteil für das zwei bis zweieinhalb Kilometer lange Stück ist bereits im Haushalt eingestellt, der Radwegbau allerdings Sache des Landes Baden-Württemberg. „Wir können nur öffentlichen Druck auf politische Entscheider aufbauen“, so Blum. Dazu soll es einen Vor-Ort-Termin geben. Herrichten möchte man auch Bank und Tisch am Maintal-Wanderweg. Dort soll ebenso eine „Himmelsliege“ aufgestellt werden. Ansonsten nahm man die bestehenden Anliegen aus 2016 bis 2018 wieder auf. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018