Außergewöhnliche Teerunde

Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino zeigt am Donnerstag, 27. Juni, „Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag“. Der Film läuft um 15 Uhr im Roxy-Kino. In der kurzweiligen Dokumentation wird den großen Damen des Films – Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright und Maggie Smith – Gesellschaft geleistet.

Mit britischem Humor nehmen die Protagonistinnen in ihren Teerunden selbst sensiblen Themen, wie etwa dem Alter, die Schwere.

Die vier außergewöhnlichen Freundinnen, die für ihre schauspielerischen Leistungen von der Queen zu „Dames“ geadelt wurden, treffen sich seit mehr als 50 Jahren immer wieder in einem Cottage zum Tee. Dort plaudern sie – „very british“ – lustvoll und witzig über ihre Leben und den neuesten Klatsch.

Freimütige Unterhaltung

Sie erinnern sich an alte Zeiten, ihre Erfahrungen am Theater, im Fernsehen und im Kino. Freimütig und ohne jegliche Sentimentalität erzählen die Frauen von ihren Anfängen auf der Bühne, von prägenden Erfahrungen, den Macken berühmter Berufskollegen und Ex-Ehemännern und vom Lampenfieber. Mit nicht immer ganz jugendfreien Sprüchen kommentieren sie pointiert die Widrigkeiten des Lebens, denn vor allem haben die geadelte Damen Spaß miteinander – ihr Lachen und Humor ist unwiderstehlich und hochansteckend.

Das Seniorenkino findet in der Regel am letzten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Eintrittwird erhoben. Über das Filmprogramm informiert das Roxy-Kino unter www.roxy-wertheim.de auf seiner Internetseite. stv

