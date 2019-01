wertheim.Eine schöne Tradition ist es, auf der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr die zahlreichen Blutspender zu ehren. Es sei ein außergewöhnlicher Dienst den diese Menschen an der Gesellschaft tun, so Bürgermeister Wolfgang Stein.

Er wartete mit ein paar Zahlen auf. So werden laut Stein pro Tag in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. In Baden-Württemberg sind es täglich 1800 Blutspenden. „Jeder Mensch ist im Durchschnitt einmal in seinem Leben auf eine dieser Blutkonserven angewiesen“, untermauerte er die Bedeutung des Blutspendens.

„Ohne unsere Spender wäre diese Versorgung in diesem Maße nicht möglich“, führte er weiter aus. Jährlrich werden in Deutschland über 43 000 Blutspendetermine vom DRK organisiert. „Sie dürfen mächtig stolz sein, denn es ist ein unbezahlbarer Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit ihrer Spende retten Sie Leben. Und das verdient unsere Anerkennung.“ In Wertheim werden laut Steins Aussage insgesamt 54 Blutspender geehrt.

In der Stadt selbst wurden am Montag im Beisein des Vorsitzenden des DRK-Ortsverbands Bernhard Amend und der Bereitschaftsleiterin Karola Hunger zehn Blutspender geehrt, darunter auch Johann Vogeltanz.

Das Gemeinderatsmitglied nutzte am Ende der Ehrungsrunde die Chance, unter den zahlreichen Anwesenden für diesen Dienst am Menschen zu werben, und dies mit Mephistopheles Worten aus Goethes Faust: „Blut ist ein ganz besonderer Saft.“ hei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019