Aussetzen ist keine Lösung

Wertheim.Die 60-jährige Charlotte (Corinna Harfouch) ist frustriert: Die Ehe mit Paul (Karl Kranzkowski) ist nach 40 Jahren an einem toten Punkt angekommen. Nichts geht mehr, Funkstille. Als es zu viel wird, beschließt Charlotte kurzfristig Reißaus zu nehmen. Der Familienurlaub endet für Paul an der Raststätte. Charlotte unternimmt mit ihrer aufgeweckten Enkelin Jo einen Kurztrip ans Meer. Doch Paul gibt nicht so einfach auf. Gemeinsam mit der überforderten Tochter Alex (Meret Becker) heftet er sich an die Fersen seiner flüchtigen Ehefrau.

Regisseurin Kerstin Polte inszeniert mit „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“eine leichte Komödie mit Starbesetzung. Mit dabei sind die Schauspiel-Urgesteine Corinna Harfouch und Karl Kranzkowski sowie die „Tatort“-Darstellerin Meret Becker. af

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018