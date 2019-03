Ausstellung zum Jubiläum

Mondfeld.Mit dem „Doudemoo“-Austragen wird am Sonntag, 31. März, in Mondfeld von den Jugendlichen symbolisch der Winter vertrieben. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der ehemaligen Dreschhalle (Ecke Unter Steige/Haagzaun). Die Strohpuppe wird anschließend durch den Ort getragen. An verschiedenen Stellen singt man dabei Frühlingslieder. Der „Doudemoo“ wird später am alten Holzplatz am Main verbrannt. Mit dem Spruch „De Winter hem mer fortgetroche, de Summer bringe mer“ wird die Frühlingsbotschaft in die Häuser gebracht und jeweils ein Buchsstrauß an die Familien verteilt.

Der Heimat- und Kulturverein Club „Linsenrainer“ lädt in diesem Zusammenhang erstmals zum „Frühlingsfest“ am Clubhaus ein. Man feiert ein kleines Jubiläum. Ab 14 Uhr besteht daher dort die Möglichkeit, bei einer Bilderausstellung nach dem Motto „90 Jahre Möfelder Doudemoo in Bildern“ ein Blick in das umfangreiche Archiv des Vereins zu erhalten. Die älteste Aufnahme stammt aus dem Jahr 1928. Alle Kinder erhalten nach dem Sammeln der „Gutzeli“ ein „Doudemoo Männle“ aus Hefeteig. Auch in Rauenberg wird am sogenannten „Lätare Sonntag“ der „lange Doude“ durch die Ortschaft getragen. Dort hat sich der Kulturverein ebenfalls ein neues Konzept ausgedacht, um die alte Tradition zu retten. zug

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019