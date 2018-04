Austausch soll anderen Mut machen

Anzeige

Anschließen befassten sich alle mit der allgemeinen Ausrichtung der bezirklichen aber auch gemeindlichen Jugendarbeit. 2016 wurden in einer erweiterten Runde mit Jugendältesten und Gemeindepfarrern neue Ziele und Projektideen für die Kinder- und Jugendarbeit erarbeitet. Den aktuellen Stand der Umsetzung stellte Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff vor. Manche Ziele wurden erreicht und umgesetzt, manche waren unrealistisch und einige hatten sich in der Zwischenzeit erledigt. So konnte dieser Prozess nun als abgeschlossen angesehen werden.

Für den Blick in die Zukunft stellte dann Alex Schuck, Sozialarbeiter im Diakonischen Werk, seine ersten Erkenntnisse im Projekt „Gemeinde als Ort der Teilhabe, Beteiligung und Resilienzförderung“ vor. Die Erkenntnis, dass Kirchengemeinden oft zu sehr auf ihr eigenes Umfeld schauen und dabei andere Menschen in ihrem Gemeindegebiet nicht oder und schwer wahrgenommen werden, ist zwar nicht neu, Schuck versucht aber genau dazu zu sensibilisieren.

Eigene Stärken herausgearbeitet

In Kleingruppen ließ sich die BJS auf Gedankenansätze ein und arbeitete die eigenen Stärken und vorhandene Ressourcen aber auch die Alleinstellungsmerkmale von Kinder- und Jugendarbeit heraus. Nach den Ausblicken auf kommende Veranstaltungen wie Schulungen, Freizeiten, dem Joseph-Musical und 30 Jahre Ten Sing endete die Bezirksjugendsynode mit dem Reisesegen von Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuninger. Die nächste Synode findet am 6. Oktober in Höhefeld statt. kbw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018