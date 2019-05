Auszählung der Ortschaftsratswahlen abgeschlossen

Wertheim.Die Auszählung der Ortschaftratswahlen in Wertheim dauerte am Dienstag bis in die Abendstunden an. Wegen des Feiertags veröffentlichen wir die Ergebnisse heute. Die fett gedruckten Kandidaten wurden gewählt.

Bettingen

Soziale Bürger Bettingen: Tschöp, Ralf (301 Stimmen); Ulsamer-Beck, Ines (275); Weiss, Stefan (263); Nachtmann, Lukas (220); Nenner, Edgar (185); Breuninger, Karl-Heinz (162); gesamt: 1406.

Bettinger Jugendbewegung (BJB): Henne, Benjamin (119); Klüpfel, Fabian (100); Diehm, Rebecca (91); gesamt: 310.

Dertingen

Freie Bürger Dertingen: Beuschlein, Egon (378); Henke, Julia (355); Hörner, Anja (348); Schlundt, Udo (308); gesamt:1389.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Hettinger, Joachim (10); Schlundt, Stefanie (6); Holzmann, Theo (5); Volk, Jürgen (4).

Dietenhan

Personen ohne Wahlvorschlag: Oberdorf, Marco (155); Behner, Jan (127); Helm, Frank (123); Grohme, Tanja (109); Ries, Christoph (89); Giese, Matthias (45); Englert, Michael (6); Englert, Klaus (4).

Dörlesberg

Dörlesberger Bürger: Rückert, Inge (348); Schlachter, Udo (344); Döhner, Marco (280); Geißler, Bernd (264); Ballweg, Helmut (194); Ruff, Eckhard (135); gesamt: 1565.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Schlachter, Klaus (5); Amend-Fröber, Marina (3); Joas, Friedrich (3); Sauter, Hubert (3); Stemmler, Christian (3).

Grünenwört

Demokratische Bürger Grünenwört: Oberdorf, Ludwig (356); Klein, Thorsten (137); Momberg, Jan (82); Meister, Bernhard (66); gesamt: 641.

FIDO - Frauen in den Ortschaftsrat: Schwab, Angela (209); Schmitt, Carmen (171); Bartholme, Carmen (125); Neuhoff, Barbara (68); gesamt: 573.

Höhefeld

Freie Demokratische Bürger Höhefeld:

Pilsner, Wolfgang (237); Stemmler, Christian (230); Roos, Matthias (186); Kippes, Norbert (173); gesamt: 826.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Scharnbacher, Klaus (4); Gallas, Horst (3); Merz, Jürgen (3); Ries, Alexander (3).

Kembach

Bürger für Kembach: Bolg, Tanja (231); Fertig, Udo (212); Hartig, Michael (181); Fischer, Tino (156); gesamt:780.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Mach, Florian (18); Kögl, Thomas (5); Hörner, Barbara (4); Englert, Rolf (3); Schäfer, Friedrich (3).

Lindelbach

Neutrale Bürger Lindelbach: Schäfer, Egon (209), Prokopp, Peter (179), Götzelmann, Holger (170), Kuhn, Sandra (170), Herms, Florian (107), Weber, Marina (107), Weber, Rainer (102), gesamt: 1044.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Oberdorf, Reinhold (2).

Mondfeld

Die Unabhängigen Bürger Mondfeld: Roth, Eberhard (378), Hieser, Hans-Peter (287), Lindner, Ulrike (262), Krauter, Heinz (243), Schneider, Bernhard (236), Herberich, Bernd (133), Runge, Wolfgang (125), gesamt: 1664.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Birkholz, Marco (1), Hildenbrand, Barbara (1), Spachmann, Hans (1), Wolf, Marianne (1).

Nassig

Unabhängige Bürger Nassig: Kempf, Tilman (446), Berberich, Felix (430), Weimann, David (333), Englert, Volker (329), Dosch, Wolfgang (304), Löffler, Jonathan (187), gesamt: 2029. Freie Wähler Nassig: Weber, Bernhard (463), Walter, Silke (425), Müller, Herbert (358), Sanchez Romero, Francisco (226), Brümmer, Bernd (207), Honebrinker, Friedrich-Peter (133), gesamt: 1812.

Reicholzheim

Reicholzheimer Bürger: Sturm, Sebastian (612); Prokopp, Simon (560); Amend, Birgit (524); Hüblein, Markus (441); Trabold, Philipp (439); Köhler, Martin (282); Hildenbrand, Bernd (201); Jöst, Dominik (100); Kirchner, Maurice (95); gesamt: 3254.

Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Ehrlenbach, Florian (14).

Sachsenhausen

Bürger für Sachsenhausen: Beck, Udo (340); Schreiner, Jürgen (226); Lotz, Marco (192); Weimer, Yvonne (166); gesamt: 924. Liste für Sachsenhausen: Weigand, Bernd (134); Neb, Olga (111); Kempf, Adrian (81); Rohde, Luca (61); gesamt: 387.

Sonderriet

Freie Bürger Sonderriet: Weimer, Heiko (218); Kempf, Udo (181); Brell, Thomas (170); Kraft, Manuel (100); gesamt: 669. Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Sudholt, Harald (151); Kempf, Stefanie (131); Albert, Tobias (4); Pohl, Hartmut (4).

Urphar

Engagierte Bürger Urphar: Dosch, Detlev (239); Spott, Wolfram (238); Horn, Gerhard (169); Koller, Simon (169); Gillig, Martin (162); Segner, Jutta (155); Breuer, Manfred (137); gesamt: 1269. Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Barukcic, Rosemarie (4).

Waldenhausen

Liste Waldenhausen: Ries, Nils (174); Lang, Gerrit (157); Teicke, Maria Elisabeth (139); Herr, Ralf (133); Eyrich, Susanne (106); Geier, Lothar (103); gesamt: 812. Sonstige Personen ohne Wahlvorschlag: Beck, Michael (2); Schumacher, Jürgen (2).

