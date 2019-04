Hofgarten.Stolz ist die Firma Horn Wertheim auf ihre Nominierung für den von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebenen „Großen Preis des Mittelstands“ 2019. Wie die Verantwortlichen des mittelständischen Unternehmens betonen, erreiche nur jedes tausendste Unternehmen Deutschlands die Nominierungsliste.

Das Motto des Wettbewerbs lautet „Nachhaltig Wirtschaften“.

Die Nominierung zu diesem Wettbewerb, zu dem man sich nicht selbst bewerben kann, gelte als Eintrittskarte ins „Netzwerk der Besten“, heißt es in der Mitteilung der Firma. Denn bei der Vergabe werden nicht allein Zahlen, Innovationen oder Arbeitsplätze, sondern das Unternehmen als Ganzes und in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft betrachtet.

„Der ,Große Preis des Mittelstands’ ist ein Aushängeschild für die angesehene Marke ,Made in Germany’“, sagte Albrecht Gerber, als er Wirtschafts- und Energieminister von Brandenburg war. Und die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm, lobte: „Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits eine Auszeichnung erster Güte erfahren.“

Auch für die Firmenverantwortlichen steht fest: „Die Nominierung ist ein großes Lob für Horn Wertheim.“ Nachdem das Unternehmen seine Unterlagen online eingereicht hat, wird nun eine unabhängige Jury die Auswahl der Preisträger und Finalisten vornehmen. Die Preisverleihungen finden im September statt, gefolgt von der Bundesgala im Oktober.

