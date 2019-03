Auto kollidiert mit Linienbus

nassig.Nicht angepasste Geschwindigkeit und die blendende Sonne waren am Dienstagmorgen die Ursache für einen Unfall in Nassig. Eine 38-Jährige war gegen 7.30 Uhr aus Richtung Nassig-Tal kommend in Fahrtrichtung Ortskern unterwegs.

In einer leichten Linkskurve geriet sie aufgrund der Geschwindigkeit und der eingeschränkten Sicht mit ihrem Toyota auf die linke Fahrbahnseite.

Dabei stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. In diesem befanden sich außer dem 46-jährigen Fahrer keine Fahrgäste. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019