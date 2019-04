Autobahnpolizei sucht Zeugen

bettingen.Ein 32-jähriger Mercedesfahrer, der auf der Autobahn A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war, fuhr am gestrigen Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an der Anschlussstelle Wertheim auf einen VW Golf auf. Der Lenker des Golf überquerte unmittelbar nach der Auffahrt alle drei Spuren, um direkt auf den linken Fahrstreifen zu gelangen, so die Angaben des Mercedesfahrers. Trotz Vollbremsung konnte der Lenker des Mercedes einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Autofahrer wurden nur leicht verletzt, aber vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried nehmen Hinweise unter Telefon 0 93 02 / 91 00 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019