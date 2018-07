Autofahrer schlägt Fußgänger

Anzeige

Wartberg.Ein ungehaltener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf dem Wartberg einen Fußgänger angegriffen.

Der Unbekannte hatte sich einem Fußgängerüberweg auf dem Berliner Ring auf dem Wartberg genähert. Dort wartete der 53-jährige Fußgänger, da er die Straße überqueren wollte. Der Pkw-Fahrer bremste stark ab, wodurch das Fahrzeug zum Stehen kam.

Während der 53-Jährige die Straße überquerte, zeigte der Autofahrer ihm den Vogel. Dann stieg der Unbekannte aus dem Wagen aus und stieß den Fußgänger so stark zurück, dass dieser mitten auf der Fahrbahn stürzte. Der gewalttätige Pkw-Fahrer schlug daraufhin noch einmal auf den 53-Jährigen ein, als dieser aufstehen wollte. Dann stieg er in das Auto und fuhr davon. Die Ermittlungen dauern an. pol