Automobilströme werden aufgespalten

Wertheim.Erstmals wird beim morgigen verkaufsoffenen Sonntag ein neues Verkehrskonzept am „Almosenberg“ zum Zuge kommen. Die neuen Regelungen sollen eine spürbare Entlastung des Verkehrs auf den An- und Abreisewegen rund um Bettingen bringen. „Wir hoffen, dass wir gewappnet sind“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein, der das Konzept am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen vorstellte.

„Es lief nicht richtig rund“, stellte Stein im Rückblick auf die vergangenen verkaufsoffenen Sonntage im Herbst fest. Vieles sei damals zusammengekommen, etwa die Baustellenarbeiten zum Ausbau der Autobahn. Das Verkehrschaos rund um Bettingen mit Rückstau bis auf die Autobahn zog die Bewohner des Orts in Mitleidenschaft – „was nicht sein soll“, wie der Bürgermeister betonte.

Die erste große Neuerung dazu: Bettingen soll von durchfahrendem Verkehr freigehalten werden. So werden die beiden Ortseinfahrten an der Hauptstraße, sowie jene am Homburger Weg, halbseitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bettingen soll dabei unterstützen, „damit nur Anlieger reinkommen“.