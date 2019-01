B-Juniorinnen verpassen Endrunde knapp

Die Mädchenmannschaften des FC Eichel haben die Futsal-Hallenrunde beendet. Die B-Juniorinnen verpassten die Endrunde äußerst knapp. Nach der Vorrunde hatte sich das Team von Thorsten Erzgraber und Wally Pfenning mit dem Platz eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen, den es beim Rückrundenspieltag in Neckargemünd am vergangenen Samstag zu verteidigen galt. Entsprechend motiviert gingen die Mädels in das Turnier, und nach den ersten drei Spielen mit Siegen gegen den TSV Tauberbischofsheim (1:0), die JSG Eberbach/Rockenau (2:0) und den SC Klinge Seckach (2:1) schien das Weiterkommen nur noch Formsache. Doch zwei überraschende Niederlagen gegen den VfK Diedesheim (1:2) und den TSV Reichartshausen (0:1) erhöhten den Druck auf das Team. Als im letzten Spiel gegen Hoffenheim II (2:0) der entscheidende Dreier gelang und damit der zweite Platz mit 23 Punkten gesichert war, schien die Qualifikation zur „Badischen“ erreicht und der Jubel kannte keine Grenzen.

Leider stellte sich aber nach Durchsicht aller Gruppenergebnisse durch den Badischen Fußballverband heraus, dass laut Regelwerk 12 Punkte abgezogen werden mussten und somit der VfB Wiesloch, ASV Hagsfeld und der KSC als beste Gruppenzweite weiterkommen.

Der Hintergrund: Die 34 zur Badischen Hallenmeisterschaft gemeldeten B-Juniorinnenteams starteten in vier Siebenergruppen und einer Sechsergruppe. Nach dem Gleichheitsprinzip zählen aber nur die Punkte, die man gegen die fünf Bestplatzierten geholt hatte. Da der FC Eichel (Siebener Gruppe) gegen Klinge Seckach (Vorletzter) und die JSG Eberbach/Rockenau (Letzter) alle vier Spiele gewann, kamen diese 12 Punkte aus der Wertung. Die verbliebenen elf Punkte reichten dann leider nicht mehr zur Teilnahme an der Endrunde.

Erfolglos gekämpft

Stark ersatzgeschwächt mussten die C-Juniorinnen beim Rückrundenturnier des Badischen Fußballverbandes ebenfalls in Neckargemünd antreten. Während die Abwehrleistung zufriedenstellend war, fehlte vor allem im Angriff die Durchschlagskraft. Letztlich reichte es nur zu zwei Unentschieden gegen die SG Mückenloch/Neckargemünd (1:1) und den späteren Zweitplatzierten SC Klinge Seckach (0:0). Die restlichen Spiele gegen den VfK Diedesheim (0:1), TSV Reichartshausen (0:3), TSV Tauberbischofsheim (0:3) und FC Hettingen (0:1) gingen verloren. Da der Großteil der Mannschaft aus Mädchen des jüngeren Jahrgangs besteht, ist in der nächsten Hallensaison 2019/20 eine bessere Platzierung zu erwarten.

Nur ein Sieg für D-Mädchen

Am Vormittag absolvierten die D-Mädchen in derselben Halle den Rückrundenspieltag des „VR-Talentiade CUPS“. Hier gelang wie schon in der Vorrunde (5:0) mit 2:0 der einzige Sieg gegen die Spvgg. Neckargemünd. Nach Niederlagen gegen Hoffenheim I (0:3), Hoffenheim II (0:1) und Tauberbischofsheim (0:3) überraschte das Team von Roland Grottenthaler nach großer kämpferischer Leistung im letzten Spiel mit einem torlosen Unentschieden gegen den SC Klinge Seckach, das nach Hoffenheim I auf den 2. Platz kam und sich für die „Badische“ qualifizierte. rg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019