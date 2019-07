Bad zählt 50 000. Gast

bestenheid.Nur kurze Zeit nach dem Gespräch der Fränkischen Nachrichten mit dem Geschäftsführer der Bädergesellschaft, Thomas Beier, und dem Schwimmmeister Ingo Ortel am Donnerstagmittag wurde im Freibad in den Christweisen in Bestenheid die magische Besuchermarke von 50 000 in dieser Saison geknackt. Festgestellt wurde auch, dass der Donnerstag mit über 3600 Badegästen der bisher besucherstärkste Tag seit der Öffnung des Bads im Mai war. Dass der Tagesrekord mit 4200 Gästen in diesem Jahr fällt, glaubt Beier nicht. „Das waren 2015 ganz besondere Umstände. Wir feierten das 50-jährige Bestehen des Freibads, mit vielen Attraktionen und niedrigeren Eintrittspreisen.“ / hei

