Bäcker und Sänger aus großer Leidenschaft

Reicholzheim.So alt wie die Familienbäckerei ist Adam Oetzel nicht. Diese wurde schon 1632 gegründet. Doch in den vergangenen neun Jahrzehnten hat er eifrig die Ortschaft mitgeprägt – und natürlich mit Brot versorgt. Heute, am 3. März, feiert der gebürtige Reicholzheimer seinen 90. Geburtstag.

Nach der Volksschule lernte Oetzel an der Gewerbefachschule in Wertheim das Bäckerhandwerk. Doch im dritten Lehrjahr veränderte der Krieg alles und riss den 16-Jährigen aus seinem Alltag heraus. In Mühlhausen-Stetterhausen musste er mit anderen Schanzen bauen. Zu Weihnachten durfte er wieder nach Hause, doch bereits am 2. Februar 1945 kam der Stellungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst nach Gössweienstein.

Am 1. April war für ihn dann der Krieg vorbei: „Es war ein Sonntag, wie dieses Jahr“, erinnert sich Oetzel. Durch einen glücklichen Zufall erwischte er in Heidingsfeld einen Zug und konnte nach Hause fahren. „Es war eine böse Zeit. Das Glück, das ich gehabt habe, kann man heute gar nicht mehr beschreiben“, blickt er dankbar zurück.