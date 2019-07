Bahn frei für Radfahrer und Skater

Die gesamte Strecke zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg wird bereits ab 9.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 18 Uhr auf der Strecke zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg statt.

Der Start der prominenten Teilnehmer erfolgt um 10 Uhr am Möbelhaus Schott in Tauberbischofsheim. Deren Ziel wird gegen 13 Uhr das Kloster Bronnbach sein.

Neben der Verköstigung in jedem Ort an der Strecke gibt es an vielen Stationen Unterhaltung und besondere Aktionen. Waldenhausen veranstaltet sein Brückenfest, in Reicholzheim wird das beliebte Bierkastenklettern stattfinden. In Bronnbach präsentiert das Deutsche Fahrradmuseum Bad Brückenau eine Ausstellung, in Niklashausen gibt es Kirchenführungen im „Kleinen Dom“, und eine Besichtigung des Pfeiferhannes-Museums ist möglich. Boule oder Schach kann man in Freudenberg spielen.

Pannendienste sind in Freudenberg, Werbach, Wertheim stationiert.

Standorte des DRK (Krankentransport) sind in Boxtal, Bronnbach, Gamburg und Hochhausen. Rotkreuzhelfer sind in Wertheim, Reicholzheim und Tauberbischofsheim vor Ort.

Die Promi-Gesprächsrunde findet von 13 bis 15 Uhr auf der Treppe vor der Kirche in Bronnbach statt, wie immer moderiert von Rosi Düll vom SWR. Mit dabei sind unter anderem Landrat Reinhard Frank, die Taubertäler Grünkernkönigin Annika Müller aus Boxberg und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhardt.

Zusätzlich findet ein Teamwettbewerb statt. Die Radgruppen mit den meisten Mitgliedern können interessante Preise gewinnen. Die größte Gruppe, die sich gegen 14.30 Uhr zur Unterhaltungsstunde in Bronnbach vor der Kirche einfindet, gewinnt 100 Liter Bier.

Radfahrer, die Stempel auf ihrer Karte vom Start- und Endpunkt zusammengetragen haben, können ebenfalls an einer Verlosung teilnehmen.

In vielen Kirchengemeinden finden spezielle Gottesdienste statt wie beispielsweise die Radfahrergottesdienste in der Wertheimer Stiftskirche, im „Kleinen Dom“ in Niklashausen und in Werbach. Im Rahmen des Gottesdienstes in der Klosterkirche in Bronnbach werden die Radfahrer gesegnet.

Die Tauberbahn erweitert für den Autofreien Sonntag ihr Angebot. Verstärkt werden Radtransportmöglichkeiten eingesetzt.