Bahntunnel soll nach Sanierung 100 Jahre halten

Im Rahmen der Wohnungsmarktuntersuchung wurde in Waldenhausen Bedarf an weiteren Bauplätzen festgestellt. Einstimmig stimmte der Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung dem Vorschlag der Stadtverwaltung zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die Ausweisung eines Wohnbaugebiets „Am Felderflur“ zu. Hier können zirka sechs bis sieben Bauplätze entstehen.

Positiv sieht das Gremium die Arbeiten der Telekom, das Dorf ans Glasfasernetz anzuschließen, um schnelleres Internet zu ermöglichen. Allerdings brachte man erfolgreich einige Änderungswünsche für die Arbeiten ein. Weil die Baubereiche in der Taubergasse und im Mühlwörtweg sowie Steige die neueste Straßendecke des Dorfs haben, soll der Belag nicht aufgerissen werden. Nun wird man baulich von der Brücke kommend unter dem Gehweg bleiben und nur im Bereich der Kellertür vor der ehemaligen „Krone“ einen kleinen Bereich der Fahrbahndecke öffnen und neu asphaltieren. Ab der Kreuzung Kirchäckerstraße/Talweg/Steige bis zum „Am Junker“ soll das Kabel unter dem Gehweg verlegt werden, so dass nur den Einmündungen Arbeiten auf der Straße erforderlich sind.

Dank sprach Ortsvorsteher Nils Ries dem Angelverein Waldenhausen aus. Dessen Mitglieder, darunter viele Jugendliche, hatten Ende März die Tauberufer von Schmutz und Unrat befreit und die angrenzenden Straßenraine gesäubert. Dabei kamen rund 13 Säcke Müll zusammen.

Bei Besprechungen von Ortschaftsrat, Vereinsvorständen, Kirchengemeinde und kommunaler Kindergarten hat man Handlungsbedarf in Sachen Veranstaltungen im Dorf festgestellt. Durch Überalterung verringere sich die Zahl der Helfer. Auch die Zahl der Veranstaltungsbesucher nehme teilweise ab. Die Kräfte sollen zukünftig stärker gebündelt werden.

Um herauszufinden, wie die Waldenhausener ihr Dorf sehen und wie es sich in den nächsten fünf bis 15 Jahren entwickeln soll, gibt es eine Befragung. An dieser können alle Bewohner ab 14 Jahren teilnehmen. Der Fragebogen wird in den nächsten Wochen an die Haushalte verteilt. Die Befragung erfolgt anonym. Die Bögen sollten bis 20. Mai bei der Ortsverwaltung abgegeben werden. Erste Ergebnisse sollen beim Dorffest am 30. Juni vorgestellt werden. bdg