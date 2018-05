Bargeld aus Safe gestohlen

Anzeige

Bettingen.Gewaltsam sind drei Unbekannte in der Nacht auf Montag in ein Schnellrestaurant in der Straße Almosenberg in Bettingen eingedrungen.

Gegen 2.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangen so in das Innere des Gebäudes. Dort durchbrachen sie mit Werkzeug eine Wand, öffneten unter Gewalteinwirkung einen Safe und entwendeten Bargeld. Die Diebe flüchteten unerkannt.

Neben dem größeren Geldbetrag, den die Unbekannten erbeuteten, richteten sie erheblichen Sachschaden in Höhe von zirka 14 000 Euro an.