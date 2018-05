Barocker, festlicher Klang

Anzeige

Den zweiten Teil bestimmte eine Vielfalt von bekannten Liedern wie „Der Herr segne dich“ von John Rutter, „Lena’s Song“ von Stefan Dan Nilsson und der Song „Now we are free“ aus dem Film „Gladiator“. Das swingende Orgelstück „Straight Ahead“ von Michael Schütz war rondo-artig aufgebaut und begeisterte ebenso wie die Bläserbearbeitungen von „Blessed be your name“, „Da wohnt ein Sehnen“ und „Allein deine Gnade“.

Ein besonderer Höhepunkt war das von Andreas Kindgen gesungene, von Frank Wolz an der Orgel begleitete „Halleluja“ von Leonard Cohen; der Applaus war besonders innig und lang anhaltend.

Mit der „Rockfantasie“, „Whistle while walking“ und demberühmten „Mr. Sandman“ ging das Programm des Konzerts zu Ende. Als Zugabe erklang „Für den König“, ein ruhiges, aber beeindruckendes Paradestück des Posaunenchors.

Nach einem Segensgebet spielten die Bläser den Choral „Bleib bei mir, Herr“ dezentral. rl

