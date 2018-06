Bauantrag noch nicht erteilt?

Anzeige

Engagiert wurde über den Begriff der „Reichskristallnacht“ diskutiert, der in dem englischen Faltblatt auftaucht. Dieser ist als internationales Fachwort für Historiker üblich, in der deutschen Sprache aber seit vielen Jahren umstritten, ohne dass die Diskussion zu einem Abschluss gekommen sei.

Die inzwischen übliche Bezeichnung ist „Reichspogromnacht“ oder auch „Novemberpogrome 1938“. Besonders F. Heibach war es ein Anliegen, dass der Begriff der „Reichskristallnacht“ nicht mehr im neuen Faltblatt auftauchen sollte.

Neue Projekte geplant

Diskutiert wurde auch das bevorstehende zehnjährige Bestehen von „Pro Wertheim“ in diesem Jahr. Die großen Themen der Vergangenheit waren das jüdische Gedenken, Erinnerungskultur in Wertheim sowie das Ritterland-Projekt in Bettingen und der geplante Schrägaufzug zur Burg – die beiden letzteren Projekte konnten durch das Engagement von „Pro Wertheim“ verhindert werden. Im Herbst will der Bürgerverein über neue Projekte informieren, die bereits in der Planung sind. wp

