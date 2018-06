Baugebiete ausweisen

Anzeige

Wertheim.Der Vorsitzende der CDU-Senioren, Jürgen Küchler, hieß im Sitzungssaal des Rathauses neben vielen Interessierten auch Gemeinderäte und Baudezernent Armin Dattler sowie Hans Spachmann vom Vorstand des CDU- Stadtverbands willkommen. Baudezernent Dattler erläuterte in seinem Vortrag die Ergebnisse aus der Wohnungsmarktuntersuchung. Er verdeutlichte die besondere Situation Wertheims als Mittelzentrum, da die Kriterien für Wertheim nicht uneingeschränkt zutreffen.

Vor allem fehlen Mehrfamilienhäuser in der Sparte der Neubauten, Einfamilienhäuser sowie Miet- und Eigentumswohnungen. Im Vergleich zur Großen Kreisstadt Bad Mergentheim sei das Angebot in Wertheim zu gering, so Dattler. Um die sinkende Einwohnerzahl zumindest zu stabilisieren, werde der lagebegünstigte Wertheimer Osten wegen der Anbindung zur Autobahn empfohlen, um größere Wohngebiete auszuweisen.

Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass sowohl Neubauten als auch Modernisierungen alter Gebäude benötigt würden. Die Empfehlung der Analyse laute daher, jährlich Baugebiete bis zu 33 Wohneinheiten in Einfamilienhäusern auszuweisen und etwa 20 Geschosswohnungen vor allem in den Stadtteilen zu bauen.