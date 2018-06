Bedarf an Altenpflegern steigt

Anzeige

Hofgarten.Freie Ausbildungsplätze gibt es noch an der Wertheimer Johanniter-Altenpflegeschule für die am 15. September beginnenden Ausbildungsgänge in der Altenpflege und Altenpflegehilfe. Angesprochen werden Schulabgänger ebenso wie Wieder-Einsteigerinnen, die sich nach der Familienphase beruflich neu orientieren wollen. Die tariflich vergütete Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger dauert drei Jahre. In Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg können Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife ausbildungsintegriert den Bachelor-Studiengang „Pflege (B.A.)“ absolvieren. Am 15. September beginnt auch die einjährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpflege-Helfer. Nicht nur in Baden-Württemberg und Bayern werden Altenpflege-Fachkräfte dringend gesucht. Durch die steigende Lebenserwartung wird der Bedarf an Altenpflegern und Altenpflegehelfern in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den ambulanten Pflegediensten weiter wachsen.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zum Studium gibt es bei der Staatlich anerkannten Schule für Altenarbeit, Altenpflege und Altenpflegehilfe der Johanniter in Wertheim, Frankensteiner Straße 4 a, Telefon 09342/911020. jopf