Bedeutende Unternehmerpersönlichkeit

Hardheim.Hubert Eirich war eine Unternehmerpersönlichkeit mit Profil – ganz vom alten Schlag. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren und hat ein beeindruckendes Lebenswerk hinterlassen.

Geschäftsführender Gesellschafter der weltweit tätigen Eirich-Gruppe, Ehrenpräsident der IHK Rhein-Neckar, Ehrenbürger von Hardheim, Schrittmacher für den Mittelstand und Ehrensenator der Ruprechts-Karl-Universität Heidelberg: Hubert Eirich hat in vielen Bereichen Zeichen gesetzt und Wegweisendes geschaffen. Das Rampenlicht war nicht seine Sache. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes war eher ein Mann der leisen, aber deutlichen Worte, bodenständig, in Traditionen verwurzelt und dennoch aufgeschlossen für Innovationen und neue Herausforderungen. Für ihn waren noch traditionelle Werte, gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung für die Mitarbeiter verpflichtende Bestandteile all seines Tuns.

Als Sohn des Bürgermeisters in Gaggenau geboren, wollte Hubert Eirich mit dem Studium des Maschinenbaus an der Technischen Hochschule Karlsruhe eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Seit frühester Kindheit besuchte er oft und gerne die Verwandten in Hardheim, der Heimat seiner Mutter.

1963 folgte der Jubilar als 28-jähriger Diplom-Ingenieur dem Angebot der Familie, in die vom Urgroßvater gegründete Maschinenfabrik einzutreten und 1968 die Leitung auch weiterer Firmen der Eirich-Gruppe mit zu übernehmen.

„Es galt, sich im Rahmen der betrieblichen Expansion auf die wandelnden wirtschaftlichen Verhältnisse in der Welt anzupassen, ohne die eigene Linie verlassen zu müssen“, beschrieb Eirich einmal im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten eine der Hauptschwierigkeiten. Es gelang, das alteingesessene Familienunternehmen als Marktführer im Anlagenbau und für Verfahrenslösungen zum Mischen, Mahlen und Zerkleinern zu positionieren.

„Stimme der Wirtschaft“

Eine der wichtigsten Weichenstellungen und Stationen auf seinem Lebens- und Berufsweg stellte für Hubert Eirich 1995 die Wahl zum ehrenamtlich tätigen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar dar (bis 2005). Er sah seine Aufgabe darin, als „Stimme der Wirtschaft“ aufzutreten und als „Schrittmacher für kleine und mittlere Unternehmen“ die Bürokratie auf möglichst vielen Feldern zu reduzieren.

Qualifizierte Ausbildungsplätze waren Hubert Eirich stets ein besonderes Anliegen. Im IHK-Bezirk wie in der eigenen Firma, wo die Ausbildungsquote konstant um die zehn Prozent betrug.

In vielen Gremien hat der Verstorbene wertvolle Impulse gegeben. Die Liste der Ehrenämter, die Hubert Eirich innehatte, ist lang. Er engagierte er sich im Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, war Mitglied beim VDMA, des Kuratoriums der Fachhochschule für Technik und Gestaltung in Mannheim sowie verschiedener Gremien der AOK. Der Verstorbene gehörte der Vertreterversammlung der LVA an. Er war ehrenamtlicher Handelsrichter, Mitglied im Verwaltungsrat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Ehrensenator der Universität Heidelberg. Für seine Leistungen wurden ihm die große Verdienstmedaille der IHK in Gold und die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Besonders der Feuerwehr und dem Krankenhaus, für dessen Erhalt er sich an vorderster Front engagierte, fühlte sich der Ehrenvorsitzende des über 1000 Mitglieder zählenden Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“ eng verbunden.

