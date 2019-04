Bedeutender musikalischer Botschafter

Überaus gelungen feierte der „Gemischte Chor Kembach“ seinen 40. Geburtstag mit einem Liederabend.

Kembach. Knapp 300 Sängerinnen und Sänger befreundeter Chöre waren zu diesem Anlass in die Kembachtalhalle gekommen. Der Gesangverein Kembach war bereits im Jahr 1907 als Männerchor gegründet worden. Mangels singender Männer wurde daraus vor 40 Jahren ein gemischter Chor und der feierte gebührend dieses Fest.

Die Bühne war ein wahrer Blickfang, zartes Frühlingsgrün, viele gelb blühende Forsythien, Osterglocken und der Osterhase war auch schon da. „Schalt dein Handy aus“, war das erste Lied des Geburtstagskindes, welches mit Schmunzeln quittiert wurde. „Endlich ist es soweit, die Knospen sind aufgesprungen“, freute sich die Vorsitzende. Die blühende Welt der hellen Tage habe auch die Sangesfreunde in Kembach beflügelt. „Danke, dass ihr mit uns den Abend gestaltet“, rief Vorsitzende Christa Mayer den zahlreich gekommen Chören aus der Region zu.

Stimmgewaltig brillierten die Gastgeber unter Leitung von Franz Beckert mit „Freude schöner Götterfunken“ und „Meine Zeit in deinen Händen“. Ebenfalls von Franz Beckert wird die Chorgemeinschaft Glasofen/Marienbrunn geleitet, die musiklisch grüßten.

Ehrungen durch den Sängerbund Badisch-Franken wurden durch deren Präsidentin Waltraud Herold durchgeführt. Sie bedankte sich für das Engagement im Chorgesang und für die Pflege des deutschen Liedgutes. „Singen fördert die Freundschaft, man kann dabei die Sorgen vergessen und seelisch aufbauen“, konstatierte die Präsidentin. Der Gesangverein Kembach sei ein bedeutender Botschafter der Gemeinde und weit darüber hinaus, dies habe der Chor eindrucksvoll bei Konzerte in Österreich und den Niederlanden gezeigt.

Der Spaß an der Musik stehe beim gemischten Chor in Kembach im Vordergrund. Dies sei daran zu erkennen, so die Präsidentin, dass zehn Gründungsmitglieder seit nunmehr 40 Jahren dem Chor die Treue halten.

„Heute ist der Tag um Danke zu sagen“, führte Präsidentin Herold aus. „Was wäre dieser Chor ohne sie?“ Die goldene Ehrennadel des badischen Chorverbandes ging an die langjährige Dirigentin Isabel Diehm. Über 25 Jahre hat sie bis zum Vorjahr den Chor in Kembach geleitet. Gewürdigt wurde ihre Korrektheit und Zuverlässigkeit. „Die Welt wäre ärmer ohne Menschen wie dich“, sagte die Präsidentin an die Adresse der Vorsitzenden Christa Mayer gewandt, die seit 18 Jahren den Verein führt und sich als Bundesschriftführerin auf Verbandsebene engagiert. Sie erhielt die silberne Ehrennadel des Verbandes.

Für 40 Jahre Singen im Chor wurden durch den Sängerbund Badisch-Franken Gabi Diehm, Gertrud Diehm, Gisela Diehm, Gertrud Götzelmann, Gisela Gramlich, Ilse Hemmerich, Elfriede Hörner, Christa Mayer, Rolf Englert und Wolfgang Mach geehrt.

Für 15 Jahre Vereinstreue wurden durch den Gesangverein Johanna Sturm und Martina Mach geehrt. Seit zehn Jahren sind Brigitte Huth, Maria Müller, Brigitte Schreck, Karin Zettl, Dieter Knorz und Willi Seitz dabei. Die Vereinsjubilare erhielten Blumen und Weinpräsente.

Der weitere Verlauf des Abends stand ganz im Zeichen der Musik. Gekommen waren die Chöre Eintracht Impfingen, Frohsinn Helmstadt, Sängerrunde Holzkirchen, MGV Kreuzwertheim und die Oktavenspringer aus Eichel. Einfühlsam wurde die Frühlingsstimmung in Kembach verdeutlichen: „Melodien sind wie Sonnenschein“, „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, „Blühende Welt“ und sehr vielsagend „Wer singt, hat mehr vom Leben“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019