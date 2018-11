Bedrückende und persönliche Einblicke

Wertheim.Einen beeindruckenden und zeitweise auch bedrückenden persönlichen Einblick in die Zeit der Jugendverfolgung im dritten Reich bekamen die Zuhörer bei der Lesung im Atelier Schwab.

80 Jahre ist es her, dass die Novemberpogrome stattfanden. Passend zu diesem wenig ruhmreichen Jubiläum las der Schauspieler und Synchronsprecher Thomas Sarbacher am Freitagabend aus dem Buch „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz. Es basiert auf einem in Deutschland nie veröffentlichten Manuskript von Boschwitz, dass der Lektor und Verleger Peter Graf entdeckte und herausgab. Einig waren sich die Redner des Abends, unter ihnen auch Atelierinhaber Johannes Schwab, dass es sich bei Boschwitz um einen hochbegabten jungen Schriftsteller gehandelt habe.

Graf berichtete einleitend über das Leben des Schriftstellers, der 1942 in jungen Jahren starb. Das Buch habe dieser mit 23 Jahren während der Flucht geschrieben.

Den Buch-Fund verdankte Graf einem Zufall. Ein Literaturkritiker aus Israel hatte eine Nichte von Boschwitz an Graf verwiesen. Diese berichtete von der Romanvorlage, die sich im Exilarchiv der Frankfurter Zentralbibliothek befinden würde. Vor zwei Jahren sah sich Graf das Werk an. „Es waren die originalen vom Autor mit Schreibmaschine geschriebenen Seiten“, so Graf.

Er habe gleich gewusst, dass der Text etwas Besonderes sei. „Ich spürte beim Lesen, das Werk könnte viele Leser erreichen.“ Das Buch „Der Reisende“ erzählt die Geschichte des gut situierten jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann. Er ist ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft und war im ersten Weltkrieg Soldat für Deutschland. Er selbst fühlt sich als Deutscher.

Sarbacher trug drei größere Passagen aus dem Buch lebendig und zugleich gefühlvoll vor. Im ersten Ausschnitt ging es um ein Gespräch zwischen Silbermann, und einem Arier, an den er sein Haus verkaufen will.

In der Szene werden die zahlreichen beginnenden und vermuteten zukünftigen Repressionen gegen Juden deutlich. Die zweite vorgelesene Passage beschreibt die Atmosphäre in Berlin. Silbermann hat inzwischen Angst, sich in ein Hotel einzumieten. Er reist mit Zügen in Deutschland umher. Dort trifft er auf alle Arten von Menschen. „Die Zugabteile werden zur Bühne für die Begegnungen, aber auch zum Ort des inneren Monologs von Silbermann“, beschrieb Graf.

Im letzten Abschnitt den Sarbacher las, wird die Situation aller Juden und die Absurdität des Judenhass aufgezeigt.

Es sei erstaunlich, wie ein damals 23-jähriger Autor in der Lage war, einen Roman so zu strukturieren, schwärmte Graf. Etwas Besonderes seien auch die authentischen Figurenzeichnungen im Text. Das Buch „Der Reisende“ von Ulrich Alexander Boschwitz ist im Verlag „Klett-Cotta“ erschienen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018