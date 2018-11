Befristung auf fünf Jahre hat Auswirkungen

Reinhardshof.„Über uns hängt das Damoklesschwert der Befristung.“ In der Euphorie über die Wiederansiedlung der Hochschule der Polizei am Reinhardshof ging ein nicht unwesentliches Detail bislang weitgehend unter.

Erster Polizeihauptkommissar Roland Kuhn wies in der Sitzung des Stadtteilbeirates am Mittwochabend in „Henry´s Café“ darauf hin, dass die Verweildauer des „Institutsbereich Ausbildung“, wie die Einrichtung offiziell heißt, momentan noch auf fünf Jahre begrenzt ist und dies auch Auswirkungen, etwa bei finanziellen Fragen, hat. Die Freude über die Rückkehr der Hochschule hatte zu Beginn der Vorsitzende des Stadtteilbeirates, Walter Ploch, deutlich gemacht. „Die Hochschule der Polizei läuft“, sagte er. Wie es innerhalb des umzäunten Areals „läuft“ schilderte Kuhn. „Es ist nicht alles vor Ort, was wir brauchen“, bedauerte er. So müsse man zum Schießtraining zum Beispiel nach Külsheim oder sogar nach Osterburken fahren.

Wohl mehr scherzhaft bemerkte Kuhn, „es wäre uns lieb, wenn die Stadt hier oben ein Stadion bauen würde, mit 400-Meter-Bahn und so“. Immerhin, eine Raumschießanlage soll es wohl im kommenden Frühjahr geben und bis zum Sommer auch die Sporthalle wieder zur Verfügung stehen, wobei deren Ertüchtigung wohl kostenintensiver werde als gedacht. Zu einer möglichen Nutzung der Halle durch örtliche Vereine konnte Kuhn keine Angaben machen. Auch wenn man mit Sicherheit noch Platz brauche, gebe es aktuell keine Bestrebungen und keinen Bedarf für eine Nutzung eines oder mehrerer der sogenannten „Fünf-Finger-Häuser“ oder, im Falle eines Abrisses, des entsprechenden Areals, sagte er weiter.

„Die Sache mit den fünf Jahren sind ein Punkt, an dem auf allen Ebenen gearbeitet werden muss, um das abzuwenden“, betonte Walter Ploch. Zudem schlug er vor, das Sportgelände der Grundschule mitzunutzen.

Gelegenheit zur Vorstellung bekam in der Beiratssitzung auch Marcus Schwarz, Geschäftsführer des Sport- und Gesundheitszentrums „Top Vital“ des TV Wertheim.

Zu Beginn der Zusammenkunft hatte der Vorsitzende Wilhelm Schmidt als neues, zusätzliches Mitglied des Stadtteilbeirates verpflichtet. Er vertritt künftig den, wie Ploch sagte, „großen Kleingartenbereich am Reinhardshof“ und war am Montag vom Gemeinderat bestätigt worden. Neu ist, seit dem 1. Oktober auch Jessica Jacobs im Jugendtreff 114, informierte Ploch. Eine kurze Diskussion gab es über den Fahrstreifenentzug auf der L 508. Einer Zuhörer-Kritik hielt ein Anwohner entgegen, er begrüße die Maßnahme. Sei der Lärm von der Straße vorher kaum zu ertragen gewesen, „ist er jetzt nur noch sehr laut“. ek

