Begriff der „Industrie 4.0“ wird mit Leben erfüllt

bestenheid.Das Unternehmen Vacuubrand in Bestenheid hat in der größten Investition der Firmengeschichte die bestehende Produktionsstätte zu einer modernen „Lean Factory“ erweitert. Bürgermeister Wolfgang Stein und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim haben das Unternehmen nun besucht. Bei einem Rundgang mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Christoph Schöler und Geschäftsführer Dr. Frank Gitmans erhielten die Vertreter der Verwaltung einen faszinierenden Einblick in viele Neuerungen.

Die Anfänge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1960 zurück. Heute fertigt das Unternehmen weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumerzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor. Vacuubrand hat sich bei der Herstellung von Vakuumpumpen für Labore zum Weltmarktführer entwickelt und beschäftigt heute als Teil der Unternehmensgruppe Brand-Vacuubrand am Standort Wertheim über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe insgesamt hat weltweit rund 900 Mitarbeiter.

Einen Meilenstein in der Firmengeschichte, so erläuterte Geschäftsführer Dr. Gitmans, markierte das Jahr 2014: Das Unternehmen entschloss sich zu einer Erweiterung der bestehenden Produktionsstätte zur Vacuubrand Lean Factory. „Gleich drei Faktoren sind in die Planungen für die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte eingeflossen“, so Dr. Gitmans. „Ein größerer Platzbedarf für die Fertigung und Montage, eine erforderliche teilweise Klimatisierung der Produktion und eine schnellere und flexiblere Reaktion auf Kundenaufträge mit der Möglichkeit der individuellen Fertigung.“ Beim Rundgang war Bürgermeister Stein beeindruckt von den jüngsten Investitionen. „Das Unternehmen Vacuubrand füllt den Begriff ‚Industrie 4.0‘ mit Leben. Mit der neuen Lean Factory nimmt das Unternehmen in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein“, war Bürgermeister Stein überzeugt.

Das verdeutlicht das vollautomatische Kleinteilelager mit rund 17 000 Plätzen für 4000 verschiedene Bauteile. Seit Juli 2018 transportiert es komplett computergesteuert die benötigten Teile über Rollenbänder in die Produktion. „Durch die schnelle Heranführung des Materials und die Wiederauffüllung in der Montage können wir ‚Lean Manufacturing‘ verwirklichen. Das bedeutet, dass wir in Zukunft individuelle Kundenaufträge schneller umsetzen können“, erläuterte der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Christoph Schöler.

Eine weitere Neuerung ist der Klimaraum. In dem neuen Klimaraum werden die hochgenauen Produkte nun bei gleichbleibender Temperatur gefertigt. Um die Temperatur des Klimaraums trotz der laufenden Maschinen konstant zu halten wird dazu alle 60 Sekunden die komplette Luft des Raums ausgetauscht und aufbereitet. Auch die bisherige Produktionshalle wurde mit einer neuen Heizung und Belüftungsanlage sowie Sprinklersystemen zum Brandschutz ausgestattet.

„Diese grundlegenden Investitionen sind ein erfreuliches Bekenntnis zum Standort Wertheim, zumal sie mit der Schaffung weiterer Arbeitsplätze verbunden sind.“ So fasste Bürgermeister Stein seine Eindrücke zusammen und meinte weiter: „Das Unternehmen ist auf einem sehr guten Weg, um seine Spitzenstellung als Weltmarktführer für Vakuumpumpen auszubauen“.

