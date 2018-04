Bei Arbeitssuche behilflich

Anzeige

Main-Spessart.Ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Integration von Geflüchteten in Deutschland ist die berufliche Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Doch gestaltet sich die Suche nach einem Arbeitsplatz häufig schwierig, da die Flüchtlinge neben den formalen Anforderungen auf viele weitere Hürden stoßen, wie beispielsweise mangelnde Sprachkenntnisse oder fehlende Qualifikationsbescheinigungen. Deshalb möchte das Landratsamt Main-Spessart gemeinsam mit integrAIDE (einem gemeinnützigen Social Start-Up aus Würzburg) Ehrenamtliche schulen, dass sie Geflüchteten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz behilflich sein können.

Hierzu bietet die Laura Senger von der Koordinierungsstelle „Netzwerkarbeit Asyl“ am Landratsamt Main-Spessart ein Seminar an. Der Workshop findet am 15. und 16. Juni 2018 auf der „Benediktushöhe“ in Retzbach statt. Während des Workshops werden die Ehrenamtlichen durch fachkundige Mitarbeiter von integrAIDE auf ihr Engagement vorbereitet.