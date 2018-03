Bei der DLRG ist Abwechslung Programm

Anzeige

Die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs- Gesellschaft Urphar blickten auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Urphar. Die Vorsitzende Kerstin Mattern blickte in ihrem Jahresbericht auf eine große Anzahl an Vereinsaktivitäten zurück. Beim Wildwasserrafting verbrachten einige Mitglieder ein sportliches Wochenende in Österreich. Außerdem fanden wieder eine Familienschwimmbadfahrt, sowie das Kesselfleischessen und Kaffee- und Kuchenverkauf am Weihnachtsmarkt statt.

Bei einigen Veranstaltungen anderer DLRG Gruppen waren die Urpharer auch wieder mit dabei, wie beispielsweise beim zwölf-Stunden-Schwimmen der DLRG Wertheim oder der „Langen Schwimmbadnacht“ in Külsheim. Die Jugend hatte auch im vergangenen Jahr einiges im Angebot, berichtete Jugendleiter Max Heitmann. Neben Eislaufen, Halloweenparty und Jahresabschlussfeier, war das Zeltlager wieder der Höhepunkt. Knapp 30 Kinder und Jugendliche verbrachten eine tolle Woche am Hardtsee bei Bruchsal.