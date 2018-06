Bei etlichen Praktika echte Laborluft geschnuppert

Anzeige

Wertheim.Stolz überreichten Schulleiter Reinhard Lieb und Studienrat Peter Hey am Montag die Zertifikate des ersten Schülermentoren-Jahrgangs des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) im Fach Molekularbiologie. In den vergangenen drei Jahren hatten die vier Abiturientinnen Lisa-Marie Fuchs, Maya Schäfer, Sophie Brieske und Maximiliane Schmidt Gelegenheit, sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in das Fach zu erlangen.

Interesse fördern

Seit 2015 ist das DBG Wertheim Stützpunktschule für Molekularbiologie. Der Anstoß für die Stützpunktschulen ging ursprünglich vom Regierungspräsidium Karlsruhe als Teil der „Initiative für Jugend und Wissenschaft“ aus. Ziel des Programms ist es, Gymnasiasten die Methoden und Inhalte der Molekularbiologie näher zu bringen und gleichzeitig ihr wissenschaftliches Interesse zu fördern.

Im Rahmen der Schülermentoren-Ausbildung durften die Schülerinnen in verschiedenen Praktika echte Laborluft schnuppern. Außerdem nahmen sie an Veranstaltungen der Universität Heidelberg teil, wie beispielsweise an Vorträgen aktiver Forscher.