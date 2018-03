Bei Feuerwehr und Chor aktiv

Anzeige

Vereinsmensch

Weiterhin arbeitete er daheim mit und bildete sich gleichzeitig in Kursen an der Volkshochschule Gamburg fort. Im Winter verdiente er zusätzlich als Waldarbeiter sein Geld. Er war in den 80er Jahren einer der letzten drei in Dörlesberg verbliebenen Vollerwerbslandwirte und der letzte Lieferant an das sogenannte „Milchhäusle“, das 1985 geschlossen wurde.

In vielen Vereinen war Ballweg aktiv. So spielte er im ersten Fußballspiel, das der neu gegründete FC Dörlesberg 1946 gegen den SV Wertheim bestritt. Bei der Feuerwehr war er 1947 Gründungsmitglied und wurde nach einem Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal 1952 Gruppenführer.

Das Singen lag ihm ebenfalls am Herzen, ob im Kirchenchor oder über 60 Jahre beim Männergesangverein „Frohsinn“.

Ein weiteres Hobby brachte ihm 1959 sein privates Glück: „Beim Theaterspielen habe ich meine Frau entdeckt und bei den Proben ist man sich dann näher gekommen.“ Die beiden Dörlesberger kannten sich zwar schon vorher, doch das intensive Zusammenspiel ließ die Funken fliegen.

So wurde 1960 geheiratet. 1971/72 renovierte das Ehepaar sein Haus, alles in Eigenarbeit. Nach längerer Wartezeit kamen 1971 und 1978 die Söhne zur Welt, die nahezu täglich beim Vater vorbeischauen. Auch über seine achtjährige Enkeltochter freut sich Ballweg heute.

Auch wenn er seit dem Tod seiner Frau 2016 nur noch wenig aus dem Haus geht, ist das CDU-Mitglied noch immer an dem interessiert, was um ihn herum passiert. Er liest viel, derzeit ein Buch über Konrad Adenauer. „Vielleicht liegt uns das Interesse an Politik im Blut. Schon mein Urgroßvater war Ratsschreiber“, erklärt Sohn Helmut Ballweg.

Jeden Morgen steht Ludwig Ballweg zwischen sechs und sieben Uhr auf, deckt den Frühstückstisch für sich und seinen Sohn, der im Nebenerwerb die Landwirtschaft weiterführt und zu dieser Zeit im Stall ist. Das Füttern der Hühner gehört zu Ballwegs täglichem Ritual.

Gefeiert wird im kleinen Kreis, doch natürlich werden viele Gratulanten vorbeischauen. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den zahlreichen Glückwünschen gerne an. nad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018