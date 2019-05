Bei Gewitter Bund fürs Leben geschlossen

Vockenrot.Er ist ein echter Vockenröter durch und durch. Sie musste am Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen und kam über Österreich nach Dörlesberg. Auf einem Sommernachtsfest 1952 sprang der Funke über zwischen den beiden.

Zwei Jahre später wurde dann geheiratet, die Ehe hält nun schon seit 65 Jahren. Am Mittwoch feiern Maria und Eberhard Herbach Eiserne Hochzeit.

Ein Vockenröter durch und durch

Das Licht der Welt erblickte Eberhard Herbach am 27. Juni 1932 als Sohn des Schmieds Leonhard Herbach und dessen Frau Kätchen.

Dem Besuch der Volksschule, natürlich in Vockenrot, schloss sich eine Lehre zum Landmaschinenschlosser bei der Firma Unger in Wertheim an.

Nach deren erfolgreichem Abschluss war der Jubilar für kurze Zeit bei den Firmen Eichmann und Ueffinger tätig, ehe der Schlosser, als erster Geselle den das Unternehmen einstellte, 1952 zu Zippe kam. Später wurde er Werksmeister und blieb seinem Arbeitgeber bis zum Eintritt in den Ruhestand 1997 treu.

Von Possitz nach Dörlesberg

Im tschechischen Possitz wurde Maria Schmidt am 3. September 1931 geboren. Ihre Eltern, Johann und Martha Schmidt, waren beide Arbeiter. Der Vater war noch im Krieg, als die Familie die angestammte Heimat verlassen musste.

Über Österreich und dann Gerlachsheim kam man schließlich nach Dörlesberg.

Schon bevor bei dem heutigen Jubelpaar im übertragenen Sinne auf dem bereits erwähnten Sommernachtsfest in Wertheim „der Blitz einschlug“, hatte Eberhard Maria, die damals noch nicht „seine“ war, lange beobachtet. Das Motorrad, mit dem er seine spätere Frau abholte, hat er heute noch und hält es in Ehren. Apropos Blitzeinschlag: Am 22. Mai 1954, als die beiden erst auf dem Wertheimer Standesamt und dann in der Stiftskirche den Bund fürs Leben schlossen, gab es ein schweres Gewitter.

Kräftig mit angepackt

Nachdem man zunächst eineinhalb Jahre lang zur Miete gewohnt hatte, baute man sich in Vockenrot ein Haus. Gemeinsam, denn auch Maria Herbach packte kräftig mit an. „Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet“, erinnert sich Eberhard Herbach. 1956 wurde Sohn Harald, 1959 Tochter Sonja geboren.

Danach gab Maria Herbach, die als Schneiderin gearbeitet hatte, ihre Berufstätigkeit auf und kümmerte sich um die Familie. Zu der gehören heute vier Enkel und drei Urenkel mit fast neun, sechs und vier Jahren. Enkel und Urenkel sind die größte Freude des Jubelpaares.

Dessen gemeinsames Hobby war früher das Tanzen, Maria Herbach liebte außerdem die Handarbeit. Und sie unterstützte ihren Mann bei seinen vielfältigen Aktivitäten. „Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, ist er ihr heute noch dankbar.

Mit Pferden untrennbar verbunden

Eberhard Herbachs Name ist untrennbar mit Pferden verbunden. Als Dressurreiter nahm er an Wettkämpfen teil. 1965 gründete er den Reit- und Fahrverein, war Mitglied in dessen Bauausschuss, Vorsitzender und ist nun Ehrenvorsitzender. Als 60-Jähriger wechselte er vom Pferderücken auf den Kutschbock, fährt unter anderem Ehrengäste hinaus zur Michaelismesse. Zuvor hatte er noch hoch zu Ross als Herold zwischen 1968 und 1991 die Markturkunde verlesen, die Grundlage für das Volksfest ist.

Leidenschaftlicher Sänger

Eberhard Herbach ist aber nicht nur Pferdeliebhaber, er ist auch leidenschaftlicher Sänger.

Ein Thema, das allerdings einen wunden Punkt beim Jubilar berührt. Denn nachdem er gerade noch für 70 Jahre aktives Singen in Vockenrot geehrt worden war, bedeutete man ihm, dass er dort nicht mehr erwünscht sei.

So erhebt er nun seine Stimme musikalisch nur noch im Gesangverein Boxtal, dem er seit 16 Jahren angehört.

Dankgottesdienst

Dieser wird auch die Feier der Eisernen Hochzeit umrahmen, die am Samstag stattfindet. Zunächst hält Pfarrerin Dr. Annegret Ade in der Michaelskirche einen Dankgottesdienst. Danach wird in Nassig im Gasthaus „Rose“ gefeiert.

Den sicher zahlreichen Glückwünschen an das Jubelpaar schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten gerne an.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019