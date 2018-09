Bei Michaelis-Messe wird gefeiert

Wertheim.Die Wertheimer Michaelis-Messe wird am heutigen Samstag offiziell eröffnet. Biszum morgigen Sonntagabend ist auf dem Volksfest nach Angaben der Verantwortlichen folgendes Programm vorgesehen:

Samstag: 13 Uhr Schützenruf an verschiedenen Stellen der Stadt links der Tauber durch den Musikverein Dörlesberg; 14 Uhr Festumzug ab dem Rathaushof über den Marktplatz zur Festhalle, Verlesen der Markturkunde durch einen Herold und Proklamation des Stadtschützenkönigs durch Bürgermeister Wolfgang Stein auf dem Marktplatz; 15.30 Uhr Eröffnung der Michaelis-Messe und Bieranstich in der Main-Tauber-Halle. Zur Unterhaltung spielen in dort ab 14.30 Uhr die Eiersheimer Musikanten“ und ab 19 Uhr „Twilight Zone“. Im Weinzelt sorgen ab 17 Uhr „Die Gaudiprofis“ für Stimmung.

Sonntag: 10 Uhr ökumenischer Erntedank-Gottesdienst in der Main-Tauber-Halle; 19 Uhr Preisverleihung des St. Michaelis Frey- und Festschießens. Für die passende Musik sorgen ab 11 Uhr die Dertinger Musikanten“, ab 14.30 Uhr die „Götz Buam“ und ab 19 Uhr „Two Tops“. Im Weinzelt unterhalten ab 10.30 Uhr Julia und Manni von „Breakaway Paradise“ und ab 14 Uhr „Solino“.

