Beim Ausparken Auto gerammt

Wertheim.Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Montag in Wertheim mit seinem Pkw einen Peugeot. Die Besitzerin des betreffenden Autos parkte dieses gegen 7.15 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Bahnhofstraße.

Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war es beschädigt. Jemand war offenbar beim Ausparken mit seinem Auto an dem Peugeot hängen geblieben und ist danach einfach davongefahren. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 in Verbindung zu setzen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019