Beim ersten Eindruck muss alles stimmen

Wie kann man als Einzelhändler am besten die Aufmerksamkeit seiner Kunden wecken? Um diese Frage ging es beim IHK-Zukunftsforum Handel in Wertheim.

Reinhardshof. Die Kernaufgabe eines Händlers ist es, seine Produkte in den Fokus seiner Kunden zu rücken. So lautete die zentrale Erkenntnis, die Professor Oliver Büttner von der Universität Duisburg-Essen den rund 50 Zuhörern des Zukunftsforums der IHK Heilbronn-Franken und der IHK Würzburg-Schweinfurt präsentierte. „Damit die Leute in einem Geschäfts etwas kaufen, müssen sie es ja zuerst einmal überhaupt sehen“, so Büttner.

Was zunächst ziemlich trivial klingen mag, ist in der Praxis allerdings eine ziemlich schwierige Aufgabe für die Einzelhändler. Denn wie der Forscher dem Publikum erklärte, gebe es bei der Kundschaft grundsätzlich zwei sehr verschiedene Typen: Da ist einmal die erlebnisorientierte Käuferschaft. Wie der Name schon nahelegt, suchen diese beim Einkaufen hauptsächlich ein angenehmes Erlebnis. „Sie haben eine breitere Aufmerksamkeit, nehmen mehr Produkte wahr und neigen auch eher zu Spontankäufen“, so Büttner.

Die andere Gruppe sind die aufgabenorientierten Kunden. Diese haben beim Einkaufen ihr Ziel klar vor Augen, etwa einen bestimmten Joghurt im Regal. „Diese Leute sind auf ihr Ziel fokussiert und nehmen die Produkte außen herum weniger wahr“, wusste Büttner.

„Unsichtbarer Gorilla“

In der Psychologie nennt man dieses Phänomen auch den „unsichtbaren Gorilla“: Jemand ist so auf sein eigentliches Ziel fokussiert, dass er selbst einen Gorilla in seinem Weg zwar sieht, diesen aber trotzdem nicht bewusst wahrnimmt.

Um als Händler beide Typen von Kunden anzusprechen, gibt es laut Oliver Büttner zumindest eine Grundregel. So gelte bei der Präsentation der Waren: „Weniger ist mehr“. Sprich: „Bestimmte Produkte, die die Aufmerksamkeit der Kunden wecken sollen, sollten herausgehoben werden“.

Aber nicht nur für das Auge sollte beim Einkaufen etwas geboten werden. Auch mit Musik lässt sich das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen. „Weine werden beispielsweise von den Kunden als besser bewertet, wenn im Hintergrund klassische Musik läuft“, verriet der Wirtschaftspsychologe.

Wie man als Händler das eigene Geschäft einrichtet, um möglichst viele Kunden anzulocken, das zeigte Silvia Leins-Bender den Zuhörern anhand zahlreicher Beispiele. „Die Eingangssituation ist der erste Eindruck, den Sie beim Kunden hinterlassen“, betonte die Textilbetriebswirtin von der Akademie für Modemanagement (LDT) in Nagold. Und für diesen ersten Eindruck gebe es schließlich keine zweite Chance.

Dementsprechend könnten bereits Kleinigkeiten wie eine tote Fliege im Schaufenster oder eine vertrocknete Pflanze vorm Fenster ein schlechtes Bild abgeben. Auch wichtig: Die Ausstellungsobjekte vor der Tür sollten in einem guten Zustand sein.

„Der Kunde nimmt es wahr, wenn diese abgenutzt sind, und schließt dadurch auf die Qualität der Produkte im Laden“, erklärte Leins-Bender. Außerdem sollte man auch nicht zu viel Deko vor die Tür stellen. Denn die Aufmerksamkeit der Menschen sei im Vorbeigehen schließlich nur recht begrenzt.

Ist der Kunde erst einmal durch die Ladentür gegangen, gibt es auch hier als Händler einiges zu beachten. „Die Leute bleiben nie direkt im Eingangsbereich stehen, sondern brauchen zwei bis drei Meter als Sicherheitsbereich“, so die Textilbetriebswirtin. Erst danach würden sie stehen bleiben, um sich im Geschäft zu orientieren. Heißt für die Ladeninhaber: Den Eingangsbereich nicht vollstellen, etwa mit irgendwelchen Auslagen.

Und auch bei der Platzierung der Waren gibt es einiges zu beachten. „Zu Beginn schlendern die Kunden noch langsam durch das Geschäft. Nach etwa drei Vierteln der Strecke ist ihre Aufmerksamkeit allerdings aufgebraucht und sie laufen schneller“. Dementsprechend sollten die Produkte mit den höchsten Gewinnmargen ganz vorne stehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Obst- und Gemüseabteilung in Supermärkten immer ganz vorne ist. Denn Früchte und Gemüse bringen dem Supermarktbetreiber schlicht am meisten Geld pro verkaufter Einheit.

Wichtig ist laut Leins-Bender auch der Standort der Kassen. Diese sollten tunlichst nicht in der Mitte eines Ladens stehen, wo der Kunde sie quasi als erstes im ganzen Geschäft wahrnimmt. Damit vermittele man den Leuten die Botschaft: „Wir wollen nur deine Kohle.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019