Beim interkulturellen Friedensfest ist Mitmachen gefragt

Wartberg.Rund um das Familien- und Kirchenzentrum Wartberg findet am Samstag, 13. Juli, von 14 bis 19 Uhr ein interkulturelles Friedensfest statt. Mit dem Festivalcharakter sollen die Besucher in Bewegung kommen und sich aufeinander zu bewegen.

Es beginnt um 14 Uhr mit einem interreligiösen Gottesdienst am öffentlichen Spielplatz neben dem kirchlichen Kindergarten Wartberg. Das Fest bietet bewusst viel Zeit und Raum zu Gespräch und Begegnung. Offizielle Einladungen an andere Vereine oder Vertreter der Stadt sind bewusst nicht ausgesprochen worden, denn Frieden gelinge nur durch Gleichheit und soziale Gerechtigkeit in einem demokratischen Miteinander auf Augenhöhe, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstalter freuen sich aber über jeden Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrats und über Vorsitzende und Mitglieder anderer Vereine und Gruppen aus der ganz Wertheim.

Wer spontan etwas zum Fest beitragen möchte, kann sich bei Pastoralreferentin Ute Zeilmann melden. Initiiert wird das Fest von der ökumenischen Bewegung Friedensgebet PLUS, übernommen wurde die Koordination nun vom Verein kirchliche Gemeindearbeit Wartberg.

Es ist ein Fest der vielen Hände und des Zusammenhalts von verschiedenen Gruppen und Vereinen. Es gibt vier Feststationen: Spielplatz, Kindergarten, Familienzentrum, Kirchenzentrum. Kulinarisch erwartet die Besucher ein buntes Programm: Kaffee, Kuchen, russische und orientalische Köstlichkeiten sowie Grillspezialitäten. Chöre und eine Trommelgruppe treten auf, und für die Kinder gibt es Kinderschminken und Spielmöglichkeiten. Bei der Aktion „Friedensstein“ und beim gemeinsamen offenen Singen können sich alle aktiv und kreativ beteiligen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019