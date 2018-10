Bekannter schleicht um Haus

Wertheim.Wenn ein Mann nach Mitternacht auf dem Grundstück der ehemaligen Bekannten in Wertheim um ihr Haus „schleicht“, obwohl sie ihm jeden weiteren Kontakt verboten hat, so ist das Hausfriedensbruch.

Zu diesem Ergebnis kam jetzt das Amtsgericht Wertheim und verurteilte den 44-jährigen „Börsenspekulanten“ aus dem Kreis Würzburg zur Strafe von 25 mal 70 Euro.

Die Angestellte hatte im Jahr 2015 über das Internet den Mann kennengelernt, und es kam zu mehreren Begegnungen. Danach teilte die Frau ihm mit, sie wolle ihn nicht mehr treffen, blieb aber noch übers Internet mit ihm in Kontakt. Im März 2017 machte die Frau „endgültig Schluss“ und antwortete auch nicht mehr auf seine Mitteilungen übers Internet. Sie sah jedoch trotzdem den Mann mit seinem Auto um ihr Grundstück fahren und forderte ihn auf, das zu unterlassen. Der Vorfall mit dem Herumschleichen um das Haus erfolgte im Mai 2017 und wurde mit einer Überwachungskamera festgehalten.

In der Verhandlung bestritt der Beschuldigte den Vorwurf. Er habe damals einen Brief in den Briefkasten geworfen und „verifizieren“ wollen, ob die Bekannte das Geld, welches er ihr gegeben hatte, tatsächlich für eine Überwachungskamera verwendete. Es sei nach ein Uhr gewesen, weil er bis 22 Uhr an der Börse spekuliert hatte.

Im Mai 2016 bezeichnete sich der Angeklagte übers Internet als Millionär, dem es durch Gewinne an der Börse seit Jahren sehr gut gehe. Nun auf Frage des Gerichts bezifferte er das Monatseinkommen mit lediglich 800 Euro und nannte als Vermögen ein Haus zusammen mit dem Bruder, einen Porsche und Aktien.

Aktien mit Verlust verkaufen

Diese hätten aber in den letzten zwei Jahren dermaßen an Wert verloren, zum Beispiel Deutsche Bank, und weiterhin habe er durch Geschäfte mit Optionsscheine erhebliche Verluste gemacht. Zur Bestreitung des Lebensunterhalts müsse er jetzt Aktien mit Verlust verkaufen.

Laut Gericht hat der Dax in den vergangenen beiden Jahren nicht so geschwankt, dass man davon arm werden konnte. Ausschlaggebend für die Verurteilung war die ungewöhnliche Zeit des Aufenthalts auf dem Grundstück.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018