Belebendes Miteinader von Wein und Literatur

Bronnbach.Ein guter Wein und anregende Literatur passen perfekt zusammen. Wie gut, das zeigte die „Wein-Lesung“ am Freitagabend, zu der über 30 Menschen in die Vinothek ins Kloster Bronnbach kamen. An einem vielfältig unterhaltsamen Abend übernahm Weinreferent Norbert Spielmann vom Weingut „Alte Grafschaft Kreuzwertheim“ den Part rund um edle Tropfen, die Würzburger Autorin Cornelia Boese jenen der sprachlichen Zutaten. Veranstalter war der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach.

Die „Wein-Lesung“ geschah nicht im Sinne der Ernte von Trauben, sondern als gegenseitig belebendes Miteinander von Weingenuss und der Lesung von kurzweiligen Reimen. Die Gäste waren gekommen, sich in der Gemeinsamkeit einer Gesellschaft in einem stimulierenden Ambiente gleich zwei Aspekten des Schönen im Leben hinzugeben.

Den Anfang der Gaumenfreuden bereitete ein „2015er „Satzenberg Weißburgunder Sekt, brut“, wobei Spielmann erläuterte, dass der Reichholzheimer Satzenberg eine einstige Domäne des Klosters gewesen sei, mit einer Steillage, die viel Handarbeit erfordere. Der Sekt selbst sei „knochentrocken“, harmo-nisch ausbalanciert, animierend.

Die selbst ernannte „böse Souffleuse“ fühlte sich in der Vinothek wieder in der Unterwelt wie einst im Souffleurkasten und bereicherte den Abend auf gleichermaßen lockere wie reimende Art und Weise. Sie begann mit „Bibel-Versen“ und zwar ganz vorne: „So steht in der Schrift geschrieben, wie Gott den Ruhetag erfand und wie die Schöpfung einst entstand.“ „Die große Flut“ sah sich sprachlich gefasst von „Als einst der Herr im Himmel sah, welch Unheil auf der Welt geschah ...“ bis „… hat Gott beim nächsten Regenguss ein buntes Band aus Licht gezogen - und so entstand der Regenbogen“.

Der Weinreferent stellte den „2018er Wertheimer Sonnenberg „Art Edition 1969“ trocken“ als außergewöhnlichen Wein aus alten Reben vor, etwas später den „2015er Satzenberg Mauerriesling trocken“ gewonnen aus Reben dort, wo es 60 Jahre lang keinen Wein gegeben habe. 2015 sei laut Spielmann ein perfektes Jahr gewesen, „erst in der Flasche, dann im Glas, dann im Körper“.

Die Fachfrau für Gereimtes verzauberte indes mit Märchen-Versen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Da durfte es durchaus auch mal deftiger zugehen, wenn dem Menschen zu jenen einst für ihn angedachten 30 Jahre die des Esels, des Hundes und des Affen hinzu gegeben wurden – bis hin zum Alter, wenn „es zittern Kopf und Hände, der Mensch benimmt sich wie ein Narr“. Die Würzburg-Verse widmeten sich auch dem großen deutschen Dichterfürsten, „schon Goethe nannte Fluss und Fässer aphrosidierende Gewässer“. Den Besuchern gefielen die gereichten flüssigen Genüsse und literarischen Ergüsse ebenso wie deren harmonische Verbundenheit. So waren beispielsweise Elmar und Bettina von einer ehemaligen Taubertäler Weinkönigin zu dem Abend eingeladen worden. Wein und Lesung habe man so nicht alle Tage, meinten beide lobend, „wunderbare Weine, gute Geschichten, das gefällt uns“.

Gäste aus Bremen und Berlin weilten bei solchen aus Bayern – beide mit dem Gedanken, Regionales kennen zu lernen, zu erleben. Sie kommentierten mit „sehr niveauvoll“, „das Flair hat etwas“ und „insgesamt ein anheimelndes Gefühl“ die Veranstaltung.

Spielmann nutzte die Vorstellung des „2015er Satzenberg Weißburgunder „Zazo“ trocken“ zu einem Gang zurück in die Historie, inklusive einer besonderen Würdigung des Klosterweinbergs. Nun habe man Geschichte gebündelt im Glas, „ein Europäer“. Boese widmete sich im Bereich der ABC-Verse einerseits Till Eulenspiegel und dessen Bemühungen, einem Esel das Sprechen beizubringen („Seht meinen Schüler hier, schon zwei Vokale kann das Tier!“), andererseits einzelnen Buchstaben. Zum „L“ war dies zu vernehmen: „In einen Leuchtturm in der Ferne verliebt sich glühend die Laterne.“

Zum Abschluss der Wein-Lesung reichte man einen „2013er Kaffelstein Spätburgunder Reserve tro-cken“, welcher gleichermaßen inspirierte wie die „Nacht-Verse“ derjenigen, welche in der Kunst des Dichtens beeindruckte. Gemeinsame Erkenntnis aller Anwesenden war, einen gelungenen Abend erlebt zu haben.

