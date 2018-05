Benefizkonzert des Heeresmusikkorps

Anzeige

Wertheim.Das überregional bekannte Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim gastiert am heutigen Dienstag zu einem Benefizkonzert in der Stiftskirche. Die Profimusiker der Bundeswehr unterstützen mit ihrem Einsatz die Sprachförderung in den Kindertagesstätten der Evangelischen Kirchengemeinde. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Um Hemmnissen in der Sprachentwicklung entgegen zu wirken, gibt es verschiedene Sprachfördermaßnahmen, die bereits im Kindergartenalter ansetzen. Besonders geschulte Erzieherinnen und Sprachfachkräfte fördern die Kleinen in gezielten kindgemäßen Übungen zum Teil unter Einbeziehung der Eltern. Auch wenn der Staat diese Sprachförderung finanziell zusätzlich unterstützt, verbleiben bei den Trägern der Kindertagesstätten erhebliche Kostenanteile.

Zur Refinanzierung dieses Eigenanteils veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Wertheim das Benefizkonzert. Unterstützt wird dieses herausragende Ereignis durch den Förderverein der Stiftskirche und das Wohnstift Hofgarten. pm