Benefizkonzert im Schlösschen

Hofgarten.Der Kulturkreis Wertheim und der Förderverein der Musikschule Wertheim möchten sich mit einem Benefizkonzert zu Ehren von Helmut Schöler und Wolfgang Schuller zugunsten des Schlösschens für die vielfältige Förderung ihrer Aktivitäten bedanken. Am Samstag, 6. April, musizieren Joel Blido und Ivan Skanavi, beide am Violoncello, um 19.30 Uhr im Schlösschen im Hofgarten zugunsten des Förderkreises Schlösschen im Hofgarten.

Zeiten kollidieren

Das Deutsch-Russische Cellisten-Duo aus der Talentschmiede von Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt von der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar zieht das Publikum mit einem ebenso bezaubernden wie virtuosen Programm in seinen Bann, Rausch trifft Verzückung. Zeiten kollidieren, wenn Joseph Haydns Cello-Duo auf David Poppers Cello-Suite trifft und sich Sergej Drabkins Greensleeves Variationen sowie Joel Blidos Unseen Moon dazugesellen.

Reiche Historie

Das Schlösschen, ein Ort mit reicher Historie, an dem der Kunst- und Musikgeschichte in vielfältiger Form gedacht wird, schreibt mit diesem Konzert ein Stück Musikgeschichte: Eine Auftragskomposition, die Helmut Schöler und Wolfgang Schuller gewidmet ist, wird im Rahmen dieses Konzertes uraufgeführt. Eine Hommage an die Dioskuren der Wertheimer Kultur. Eigenes trifft auf Anderes, eine Reise zu nie gesehenen Orten und ein neuer Morgen des Klangs, eine Feier der Vielfalt.

Kartenbestellungen sind bis Sonntag, 24. März, per Mail an Stefan Blido (blido@t-online.de) möglich. Danach findet der Vorverkauf in der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, 97877 Wertheim, Telefon 09342/1320, Email: buchheim.wertheim@t-online.de statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019