Benefizkonzert mit „NotaBene“

Wertheim.Der Inner Wheel Club Tauberfranken, dessen weibliche Mitglieder sich der Förderung sozialer Projekte verschrieben haben, veranstaltet am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr im Arkadensaal des Wertheimer Rathauses einen Liederabend mit dem Taubertäler Vokalensemble „NotaBene“. Der Chor trägt unter dem Motto „Liebes Lied!“ Liebeslieder und Liebeslyrik aus dem Mittelalter, der Renaissance und der Romantik mit Texten von Rilke, Brecht, Hebbel, Schiller und Heine vor. Der Erlös dea Abends soll dem „Kinderhaus Reinhardshof“ zugutekommen, so die Verantwortlichen. Einlass ist ab 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018