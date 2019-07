Benefizturnier in Höhefeld

Höhefeld.Der Sportverein Höhefeld lädt zum Sportfest ein. An diesem Wochenende, 20. und 21. Juli ist es wieder soweit.

Sport und Disco

Mit einem Wettkampf für Freizeitmannschaften wird auf dem Sportgelände auf dem Neuberg, das traditionelle Gauditurnier ausgerichtet. Die teilnehmenden Mannschaften aus Höhefeld, Böttigheim, Gamburg, Niklashausen und Werbachhausen treten jeweils im Fußball und Volleyball gegeneinander an. Das Turnier beginnt am Samstag um 15 Uhr. An diesem Tag bestreiten um 18.15 Uhr die D-Junioren der Dorfkickers Mainschleife ein Einlagenspiel gegen den FV 05 Helmstadt.

Mit der Open-Air-Disco am Samstagabend endet der Sportfesttag. Ab 21 Uhr steigt die Revival-Party mit dem regional bekannten DJ „BaCo“ (ehemals LeFreak), den besten Hits der 80er und 90er und natürlich dem Barbetrieb.

Dorfolympiade

Am Sonntag, 21 Juli, geht der sportlich Spaß ab 11 Uhr mit der dritten Dorfolympiade weiter. Hierbei stehen sich Gruppen in unterschiedlichen Disziplinen gegenüber. Durch Geschicklichkeit und Ehrgeiz kämpfen diese um den Titel. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen mit Gyros und Grillspezialitäten.

Hierzu wird ein Fahrservice eingerichtet. Dieser fährt von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr im 15-Minuten-Takt vom Bürgerhaus über die Kirche zum Sportgelände.

Um 13.15 Uhr zeigen die Bambinis der Dorfkickers Mainschleife und des SV Eintracht Nassig bei einem Einlagenspiel ihr Können. Im Anschluss wird das Freizeitturnier fortgesetzt. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Benefizturnier

Gegen 16.45 Uhr steht der Höhepunkt des Sportfestsonntags an: Bei einem Benefizturnier wird für den guten Zweck Fußball gespielt. Seit einigen Jahren der SV den Benefizgedanken fest verankert und richtet bereits zum 5. Mal ein Benefizspiel aus. In wechselnder Besetzung spielen Fußballmannschaften mit oder ohne „Handycap“ für den guten Zweck. Das Spendenziel suchen sich die Teams selbst aus, damit zeigt sich eine hohe Identifizierung.

In diesem Jahr spielen die Kickers DHK Wertheim (sie unterstützen den Verein Ein Langer Weg) in einem Blitzturnier gegen den VfB Reicholzheim (Aktion Regenbogen Wertheim) und den FV 05 Helmstadt (Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken).

Ziel des Vereins “Aktion Regenbogen Main-Tauber-Kreis” ist es, leukämie- und tumorkranke Kinder sowie deren Familien zu unterstützen. Um dies zu ermöglichen, werden unter anderem die Forschung und die Stationen (Regenbogen, Schatzinsel, Leuchtturm) der Uni-Klinik Würzburg gefördert.

Aufgaben und Ziel des Vereins Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken ist die psychosoziale Begleitung von Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Der Verein „Ein Langer Weg“ liegt den Kickers DHK Wertheim besonders am Herzen, weil dieser die Genesung von Unfallopfern, unter anderem eines verunglückten Sportkameraden, fördert.

Spenden

In den Pausen des Turniers stellen sich die gemeinnützigen Organisationen vor. Die Spenden ergeben sich aus Firmenbeteiligungen, Zuschauerspenden und die Unterstützung des SV Höhefeld.

Anschließend findet die Siegerehrung mit einem gemütlichen Festausklang statt.

Der Eintritt ist an allen Sportfesttagen ist frei. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Essens-/Getränkeangebot, inklusive Eis.

