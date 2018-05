Benzin getankt und nicht bezahlt

Anzeige

marktheidenfeld.Der Fahrer eines schwarzen BMW betankte am Mittwoch gegen 08.15 Uhr seinen Pkw sowie einen im Kofferraum mitgeführten Kanister. Am Heck des Autos war kein Kennzeichen angebracht. Auch an der Vorderfront wurde erst während des Tankvorganges ein im Fahrzeug mitgebrachtes Kennzeichen angeschraubt, welches aber nicht erkannt wurde. Danach verließ der Mann die Tankstelle am Kreisel Karbacher Straße ohne zu bezahlen. Der Fahrer war mit einer dicken Jacke bekleidet und durch eine Kapuze nicht zu erkennen. Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeidienststelle, unter Telefon 0 93 91 / 9 84 10 melden. pol