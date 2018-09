Beratung durch Pflegestützpunkt

Wertheim.Ein Sprechtag des Pflegestützpunkts Main-Tauber-Kreis findet am Dienstag, 4. September, ab 13.30 Uhr im Barocksaal des Wertheimer Rathauses statt. Dazu heißt es in der Ankündigung: Wenn die eigenen Kräfte nachlassen oder Pflegebedürftigkeit eintritt, stehen viele Betroffene und ihre Angehörigen vor großen Problemen. Der Pflegestützpunkt kann dann helfen, sich in der Vielfalt der möglichen Leistungen und Dienste zurechtzufinden. Fachfrauen beraten qualifiziert, unabhängig und kostenlos in Fragen rund um die Pflege. Die Angebote richten sich auch an Angehörige, die Entlastung in der Pflegesituation suchen. Anmeldung und Information beim Pflegestützpunkt des Main-Tauber-Kreises in Lauda-Königshofen, Telefon 09343/5899-478, oder im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/Pflegestuetzpunkt. Die Anmeldung muss bis am Vortag, 11 Uhr, erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018